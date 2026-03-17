Xbox Game Pass svela i giochi in arrivo nella seconda parte di marzo, tra novità e grossi titoli

Le prime introduzioni sono previste per domani, 18 marzo, mentre quelle più avanti si spingono fino all'inizio di aprile, anticipando quella che sarà poi la prima mandata del mese prossimo. Vediamo dunque la lista ufficiale dei giochi:

Arriva oggi l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass per la seconda metà di marzo , che vede una interessante ondata di titoli fra novità assolute e grossi giochi che vengono inseriti nel servizio all'interno dei vari livelli di abbonamento.

Novità molto interessanti per gli abbonati a Ultimate, Premium e PC

La sorpresa di questa ondata è probabilmente rappresentata da Absolum: a stupire è infatti non solo il suo arrivo su Game Pass, ma proprio il fatto che sia pronto al lancio su Xbox, considerando che fino a non molto tempo fa gli sviluppatori sembravano non aver ancora preso in considerazione tale piattaforma.

I giochi in arrivo su Game Pass nella seconda parte di marzo 2026

Evidentemente la situazione si è evoluta, e a quanto pare nel migliore dei modi per gli abbonati a Game Pass, che possono lanciarsi in questo interessante action RPG in 2D dal 25 marzo.

Notevole anche l'introduzione di Disco Elysium, indubbiamente uno dei migliori RPG di stampo narrativo che si siano visti in questi anni, anche questo in arrivo nel servizio proprio questa settimana.

Continua a ricevere una notevole quantità di contenuti il livello Premium dell'abbonamento, che all'inizio di aprile vedrà anche l'arrivo del pluripremiato Clair Obscur: Expedition 33, così come anche l'approdo di Like a Dragon: Infinite Wealth.