Xbox Game Pass svela i giochi in arrivo nella seconda parte di marzo, tra novità e grossi titoli

Arriva oggi l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass per la seconda metà di marzo, che vede una interessante ondata di titoli fra novità assolute e grossi giochi che vengono inseriti nel servizio all'interno dei vari livelli di abbonamento.
Le prime introduzioni sono previste per domani, 18 marzo, mentre quelle più avanti si spingono fino all'inizio di aprile, anticipando quella che sarà poi la prima mandata del mese prossimo. Vediamo dunque la lista ufficiale dei giochi:
- South of Midnight (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
- The Alters (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
- Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 19 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 24 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Absolum (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 25 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Nova Roma (Game Preview, PC) - 26 marzo (Ultimate, PC)
- The Long Dark (Cloud, Xbox e PC) - 30 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Xbox e PC) - 31 marzo (Ultimate, Premium, PC)
- Barbie Horse Trails (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 2 aprile (Ultimate, Premium, PC)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 2 aprile (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
- Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 7 aprile (Ultimate, Premium, PC)
Si tratta insomma di un'infornata alquanto ricca, anche per quanto riguarda il livello Premium.