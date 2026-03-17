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Xbox Game Pass svela i giochi in arrivo nella seconda parte di marzo, tra novità e grossi titoli

Diamo un'occhiata alla nuova mandata di giochi in arrivo all'interno del catalogo di Game Pass per la seconda parte di marzo e si tratta di un'altra ricca infornata per gli abbonati.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   17/03/2026
La copertina di Disco Elysium

Arriva oggi l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Game Pass per la seconda metà di marzo, che vede una interessante ondata di titoli fra novità assolute e grossi giochi che vengono inseriti nel servizio all'interno dei vari livelli di abbonamento.

Le prime introduzioni sono previste per domani, 18 marzo, mentre quelle più avanti si spingono fino all'inizio di aprile, anticipando quella che sarà poi la prima mandata del mese prossimo. Vediamo dunque la lista ufficiale dei giochi:

  • South of Midnight (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
  • The Alters (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 18 marzo (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
  • Disco Elysium (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 19 marzo (Ultimate, Premium, PC)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 24 marzo (Ultimate, Premium, PC)
  • Absolum (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 25 marzo (Ultimate, Premium, PC)
  • Nova Roma (Game Preview, PC) - 26 marzo (Ultimate, PC)
  • The Long Dark (Cloud, Xbox e PC) - 30 marzo (Ultimate, Premium, PC)
  • Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Xbox e PC) - 31 marzo (Ultimate, Premium, PC)
  • Barbie Horse Trails (Cloud, Xbox, Handheld e PC) - 2 aprile (Ultimate, Premium, PC)
  • Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - 2 aprile (ora su Premium, oltre a Ultimate e PC)
  • Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - 7 aprile (Ultimate, Premium, PC)

Si tratta insomma di un'infornata alquanto ricca, anche per quanto riguarda il livello Premium.

Novità molto interessanti per gli abbonati a Ultimate, Premium e PC

La sorpresa di questa ondata è probabilmente rappresentata da Absolum: a stupire è infatti non solo il suo arrivo su Game Pass, ma proprio il fatto che sia pronto al lancio su Xbox, considerando che fino a non molto tempo fa gli sviluppatori sembravano non aver ancora preso in considerazione tale piattaforma.

I giochi in arrivo su Game Pass nella seconda parte di marzo 2026
I giochi in arrivo su Game Pass nella seconda parte di marzo 2026

Evidentemente la situazione si è evoluta, e a quanto pare nel migliore dei modi per gli abbonati a Game Pass, che possono lanciarsi in questo interessante action RPG in 2D dal 25 marzo.

Xbox Game Pass ha ora due giochi confermati per aprile, e sono due attese novità Xbox Game Pass ha ora due giochi confermati per aprile, e sono due attese novità

Notevole anche l'introduzione di Disco Elysium, indubbiamente uno dei migliori RPG di stampo narrativo che si siano visti in questi anni, anche questo in arrivo nel servizio proprio questa settimana.

Continua a ricevere una notevole quantità di contenuti il livello Premium dell'abbonamento, che all'inizio di aprile vedrà anche l'arrivo del pluripremiato Clair Obscur: Expedition 33, così come anche l'approdo di Like a Dragon: Infinite Wealth.

#Game Pass
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