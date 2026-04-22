Causa antitrust USA, Apple chiede dati a Samsung ma è troppo tardi secondo il Dipartimento di Giustizia

Per difendersi dalle accuse antitrust del governo USA, Apple ha precedentemente richiesto a Samsung i dati sul comportamento dei clienti. L'obiettivo è quello di dimostrare che il mercato è competitivo e che l'azienda di Cupertino non ha una posizione davvero dominante. Più precisamente, la causa si concentra sul controllo dell'ecosistema Apple, che a quanto pare tenderebbe a trattenere gli utenti all'interno dei propri servizi rendendo difficile il passaggio a smartphone Android. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia non ha ben accolto la richiesta di Apple.