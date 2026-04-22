Causa antitrust USA, Apple chiede dati a Samsung ma è troppo tardi secondo il Dipartimento di Giustizia

Per difendersi dalle accuse antitrust del governo USA, Apple ha precedentemente richiesto a Samsung i dati sul comportamento dei clienti. L'obiettivo è quello di dimostrare che il mercato è competitivo e che l'azienda di Cupertino non ha una posizione davvero dominante. Più precisamente, la causa si concentra sul controllo dell'ecosistema Apple, che a quanto pare tenderebbe a trattenere gli utenti all'interno dei propri servizi rendendo difficile il passaggio a smartphone Android. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia non ha ben accolto la richiesta di Apple.
Il Dipartimento di Giustizia contesta Apple e le sue tempistiche
Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5mac, il Dipartimento di Giustizia - con un documento presentato al tribunale - ha contestato le richieste e le motivazioni di Apple. Sostiene infatti che l'azienda fosse già da tempo consapevole della rilevanza di Samsung nel caso. Di conseguenza, Apple ha impiegato troppo tempo a presentare la richiesta, sapendo di interfacciarsi con un meccanismo giuridico molto complesso.
I documenti richiesti si trovano infatti presso la sede centrale di Samsung in Corea del Sud; l'azienda sta quindi ricorrendo a una procedura giuridica internazionale chiamata "Convenzione dell'Aia sul prelievo di prove all'estero" per richiedere i dati alle autorità coreane. Tuttavia, è altamente improbabile che i dati richiesti arrivino prima della conclusione dell'attuale fase istruttoria, il che potrebbe essere utilizzato come pretesto (secondo il Dipartimento di Giustizia) per rallentare il procedimento.
Le dichiarazioni
Secondo quanto si legge dal documento, "in nessun caso la complessa e lunga procedura giudiziaria internazionale prevista dalla Convenzione dell'Aia dovrebbe costituire un motivo per prorogare ulteriormente il termine per l'acquisizione delle prove o ritardare in altro modo il processo in questa causa, soprattutto alla luce della decisione di Apple di attendere nove mesi prima di presentare la propria istanza".
Il Dipartimento di Giustizia, inoltre, aggiunge che - qualora il tribunale accogliesse la richiesta - "Apple dovrebbe assumersi il rischio che alcune prove richieste alla Corea del Sud potrebbero non pervenire in tempo".