Call of Duty: Black Ops 7 presenta tutte le novità della Stagione 3

Call of Duty: Black Ops 7 ha presentato tutte le novità della Stagione 3, con uno spettacolare trailer di lancio e l'immancabile approfondimento con i dettagli relativi ai contenuti che troveremo a partire dal 2 aprile.

Oltre agli sviluppi della storia, di cui abbiamo già parlato, la terza stagione di Black Ops 7 partirà da un'apertura temporanea della modalità Endgame al free-to-play, così che tutti i giocatori possano provare la nuova esperienza di estrazione ambientata nell'enorme mappa di Avalon.

Il comparto multiplayer vedrà l'arrivo di cinque nuove mappe: Beacon e Abyss, a cui si aggiunge Mission: Trident Skirmish e i remake di Plaza e Gridlock. Nel corso della stagione, inoltre, faranno il proprio debutto anche Onsen, il remake di Summit e Hacieda.

Ci saranno novità anche sul fronte delle modalità, con Demolition al lancio e successivamente Aim High e Snipers Only, mentre a metà stagione arriveranno Freerun, Heat Wave Havoc e Freeze Tag per sperimentare parkour, caos e strategia.