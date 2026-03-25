Call of Duty: Black Ops 7 presenta tutte le novità della Stagione 3

Call of Duty: Black Ops 7 ha presentato tutte le novità della Stagione 3, con uno spettacolare trailer di lancio e l'immancabile approfondimento con i dettagli relativi ai contenuti che troveremo a partire dal 2 aprile.
Oltre agli sviluppi della storia, di cui abbiamo già parlato, la terza stagione di Black Ops 7 partirà da un'apertura temporanea della modalità Endgame al free-to-play, così che tutti i giocatori possano provare la nuova esperienza di estrazione ambientata nell'enorme mappa di Avalon.
Il comparto multiplayer vedrà l'arrivo di cinque nuove mappe: Beacon e Abyss, a cui si aggiunge Mission: Trident Skirmish e i remake di Plaza e Gridlock. Nel corso della stagione, inoltre, faranno il proprio debutto anche Onsen, il remake di Summit e Hacieda.
Ci saranno novità anche sul fronte delle modalità, con Demolition al lancio e successivamente Aim High e Snipers Only, mentre a metà stagione arriveranno Freerun, Heat Wave Havoc e Freeze Tag per sperimentare parkour, caos e strategia.
Gli altri contenuti
Attualmente in offerta a metà prezzo su PS5 grazie agli Sconti di Primavera del PlayStation Store, Call of Duty: Black Ops 7 riceverà con la Stagione 3 una nuova playlist classificata, che darà a tutti l'opportunità di scalare le classifiche e ottenere ricompense speciali.
Infine la modalità Zombie, con le orde di nemici nello scenario di Ashwood Survival, la modalità Cursed on Ashwood per una sfida più impegnativa e il Directed Mode per Paradox Junction. La Stagione 3 segnerà anche l'introduzione della modalità tutti-contro-tutti Zombie Battle.