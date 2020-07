CrossCode, la recensione

Tutto è andato per il meglio, finalmente potete leggere la recensione di CrossCode per PlayStation 4. Il ritardo non dipende da noi: inizialmente la produzione targata Radical Fish Games avrebbe dovuto debuttare su Nintendo Switch, PlayStation 4 e altre console nel 2019, poi ci sono stati dei ritardi. E così, a distanza di un anno e mezzo dal suo primo debutto su PC, è pronta a chiedere (diamine, dovrebbe pretenderla!) la sua giusta dose di attenzione. CrossCode è uno di quei giochi sconosciuti, che passano via nell'ombra notati appena da una manciata di estimatori, e che invece andrebbero posti in una teca, in bella mostra, lucidati ogni giorno. Vi spieghiamo perché.

Il percorso di Lea la porterà a riacquistare i ricordi perduti, a riparare sintetizzatore vocale (non può parlare più a causa di un malfunzionamento, e ciò favorisce l'immedesimazione col giocatore vero e proprio) infine a svelare il mistero che ci cela dietro il mondo di gioco virtuale. Il tutto in un'avventura principale che correndo si attesta sulle 12 ore, ma che vi consigliamo invece di godere a poco a poco, anche dedicandovi alla miriade di missioni secondarie, utili sia per svelare i retroscena del mondo di gioco che per aumentare il livello di Lea. In questo modo sarà facile almeno triplicare le ore di gioco iniziali.

Protagonista della produzione è Lea, un avatar che non ricorda assolutamente nulla del suo umano originario e del perché sia entrato nell' MMO in questione: ma da subito i vari comprimari ci tengono parecchio a sottolineare che si tratti di una nuova arrivata molto speciale. E così un curioso equipaggio di un'altrettanta curiosa nave cargo la addestra, la istruisce su come combattere, le fornisce tutte le informazioni necessarie.

È chiara l'influenza di Sword Art Online su CrossCode. Il mondo di gioco non è altro che un gigantesco MMO, un universo virtuale dove qualsiasi persona può entrare per divertirsi all'interno dei dungeon, in compagnia degli altri presenti. Ma la trama cattura da subito l'attenzione nonostante le premesse non propriamente originali, scoprendo così le carte in tavola: qualcosa di profondamente sbagliato sta accadendo nei CrossWorlds. Delle strane figure sono addirittura arrivate a minacciare apertamente gli esseri umani.

Il gameplay: un RPG

Se dal punto di vista dell'ambientazione di gioco CrossCode è un MMO, la sua struttura è invece quella dell'RPG vecchio stampo. Un RPG rigorosamente 2D, con una grafica a 16 bit che ricorda le produzioni SNES; e al tempo stesso con gameplay, accessibilità e stili che arrivano (per fortuna) dai tempi moderni.

L'anima della produzione è fondamentalmente quella dell'action: Lea si aggira per il mondo di gioco, dungeon o meno che siano, picchiando i nemici presenti con un moveset solo vagamente ispirato agli RPG classici. Niente combattimenti a turni, niente statistiche da tenere a mente: un tasto per l'attacco ravvicinato, qualche combinazione per quello a distanza, uno per mettersi in guardia; tutto rigorosamente in tempo reale. Diverso non vuol dire poco profondo, anzi: padroneggiare adeguatamente l'intero moveset di Lea (che si amplia, potenzia, raffina di capitolo in capitolo) richiederà tempo. A ciò si aggiunga il fatto che gli sviluppatori hanno cercato di offrire il più spesso possibile nuovi stimoli, nuove possibilità in corso d'opera: e dunque la sensazione è quella di una scoperta continua. Progressiva, procedurale, ma continua.

Da console il sistema di puntamento e attacco a distanza della protagonista è chiaramente meno intuitivo rispetto alla versione PC, ma non per questo meno efficiente: una semplice questione di abitudine. Proseguendo nell'avventura principale, ovviamente, Lea incontrerà nuovi amici ed entrerà all'interno di un party: bisogna notare però che la maggior parte dei dettagli è già prestabilita dagli sviluppatori. Non si può, ad esempio, scegliere una classe di gioco precisa, privilegiare determinati percorsi rispetto ad altri: l'anima RPG è evidente, ma molto meno pervasiva di quanto potreste pensare. Più che una struttura portante e vincolante del gameplay potremmo invece definirla, al pari dell'ambientazione MMO, un contesto di CrossCode. Ma il mix finale è valido e originale.