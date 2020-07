Fortnite, Black Manta sfiderà Aquaman: ecco quando arriverà la skin

Non di solo Aquaman vive Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: apprendiamo giusto in queste ore che gli sviluppatori di Epic Games hanno preparato anche una skin del suo celebre arcinemico, Black Manta. Cosa bolle in pentola, dunque?

In un certo modo, Black Manta sfiderà Aquaman. Stando alle informazioni riportate dai principali dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2, principalmente da Hypex, la skin di Black Manta debutterà su Fortnite Battaglia reale il prossimo 16 luglio 2020. Sarà un nuovo oggetto cosmetico a pagamento, esattamente come per la skin di Captain America in questi giorni.

Il periodo sarà proprio quello giusto, perché attorno al 16 luglio 2020 la skin di Aquaman debutterà su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, accessibile solo per gli acquirenti del pass battaglia a pagamento che abbiano completato le sfide a tema. Per guadagnare un po' di più di certo non poteva mancare il rivale dell'eroe DC; Black Manta comparve nel primo numero del comic di Aquaman, tanti anni fa, ed era presente anche nel film del 2018. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 1500 V-buck (circa 15 euro al cambio).

Vale la pena ricordare come attualmente tutte queste informazioni siano semplicemente dei rumor, anche se Hypex sbaglia raramente e aveva predetto correttamente, di recente, l'arrivo di Captain America su Fortnite.

Big Shop Leak: Black Manta and the Black Manta Blades (Dualies) will be in the Item Shop on the 16th at 14:00 GMT! Aquaman (Secret BP Character) will also be releasing at that time. — HYPEX (@HYPEX) July 3, 2020