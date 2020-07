PlayStation Store: Marvel's Iron Man VR e Wolfenstein: Alt History Collection

Fra gli altri titoli disponibili segnaliamo la Complete Collection di Dungeons 3, la Ultimate Edition di Hard West, il fitness game Yoga Master Dreams Bundle, l'avventura horror Goosebumps Dead of Night e i primi due episodi dell'action platform in stile retrò Blaster Master Zero.

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con nuove uscite di grande interesse, in particolare l'atteso tie-in in realtà virtuale Marvel's Iron Man VR e Wolfenstein: Alt History Collection , la raccolta che consente di recuperare in un unico pacchetto tutti gli episodi della serie sparatutto prodotta da Bethesda.

Le prerogative del gioco sono chiare: far sì che gli utenti possano indossare la corazza ad alta tecnologia costruita da Tony Stark , vestendo i panni del miliardario playboy nel corso di un'avventura dall'alto tasso di spettacolarità, in cui dovremo affrontare la terribile minaccia del Fantasma: un villain capace di rendersi intangibile e di prendere il controllo di qualsiasi dispositivo elettronico.

Marvel's Iron Man VR ( 39,99 euro ) è il nuovo titolo sviluppato da Camouflaj, il team autore dell'avventura distopica a base stealth République : un tie-in per PlayStation VR che porta nel mondo della realtà virtuale il celebre eroe in armatura, reso particolarmente popolare negli ultimi anni dai film in cui il personaggio viene interpretato da Robert Downey Jr.

Wolfenstein: Alt History Collection

Una corposa raccolta che include tutti gli episodi della serie sviluppata da MachineGames, Wolfenstein: Alt History Collection (89,99 euro) consente di acquistare in un'unica soluzione l'intera saga sparatutto ambientata nel mondo alternativo in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale, diventando gli indiscussi dominatori del mondo grazie alla propria tecnologia e a metodi assolutamente spietati.

Wolfenstein: The New Order fa da apripista al franchise, raccontandoci la storia di William "B.J." Blazkowicz, soldato scelto dell'esercito americano che insieme ai propri compagni dà l'assalto alla fortezza in cui è rintanata la mente dell'esercito tedesco, Wilhelm "Deathshead" Strasse, che tuttavia ha teso una trappola ai suoi assalitori. Riuscito a fuggire per miracolo insieme ad alcuni sopravvissuti, Blazko viene ferito e finisce in coma per anni, salvo poi risvegliarsi per combattere i nazisti in ciò che resta del mondo libero.

Il secondo capitolo, Wolfenstein: The Old Blood è in realtà un prequel ambientato nel vivo della seconda guerra mondiale, con Blazkowicz impegnato in una missione che si svolge proprio nel celebre castello di Wolfenstein. Addentratosi nella struttura, il soldato si trova ad affrontare le guardie naziste armato inizialmente solo di un tubo, ma nel corso della campagna la situazione cambia radicalmente insieme alle atmosfere dell'esperienza, che si apre a tematiche esoteriche molto distanti rispetto a quelle di The New Order.

Wolfenstein II: The New Colossus riprende effettivamente la storia da dove l'avevamo lasciata, alla fine del primo episodio, con Blazkowicz ferito a morte. L'uomo viene recuperato dai suoi compagni, ma finisce nuovamente in coma per via degli ingenti danni subiti, ed è così che le prime sequenze del gioco ci vedono combattere su di una sedia a rotelle.

Gli eventi prendono una piega inaspettata e il protagonista si ritrova a utilizzare l'armatura Da'at Yichud per portare avanti la propria battaglia e dar vita a una vera e propria rivoluzione coinvolgendo le forze della resistenza ancora attive negli Stati Uniti.

Wolfenstein: Youngblood, al momento l'ultimo episodio della serie, è invece ambientato all'inizio degli anni '80, quando ormai il dominio tedesco si è ridotto a pochi territori ma esiste ancora la possibilità che il mondo cada nuovamente nelle mani dei nazisti. William Blazkowicz scompare nel corso di una missione e le sue due figlie gemelle, Jess e Soph, decidono di partire per Parigi, una delle ultime roccaforti del Reich, per salvarlo. Il gioco è caratterizzato da inedite meccaniche RPG applicate al run & gun di sempre, nonché dalla possibilità di affrontare l'intera campagna in cooperativa.