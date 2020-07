Assembla che ti Passa #255

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Mancano meno di due mesi al momento in cui dovremmo finalmente avere un quadro completo delle GPU del futuro. Ma NVIDIA potrebbe arrivare all'appuntamento già pronta a sganciare sul mercato la sua serie GeForce RTX 3000, con tanto di modelli custom della GeForce RTX 3080 Ti. La presunta immagine di una di queste è stata infatti pubblicata da VideoCardz, generalmente piuttosto affidabile quando si parla di leak, anche se potrebbe trattarsi di un prototipo o di un render. In ogni caso la ASUS Rog Strix GeForce 3080 Ti dovrebbe già essere in dirittura d'arrivo con frequenze presumibilmente più alte delle reference. Il problema è capire quali siano le caratteristiche effettive delle nuove GPU. Qualcuno parla infatti di 2300MHz proprio per la testa di serie mentre qualcun altro di 2200MHz. Inoltre alcuni rumor indicano la possibilità che i transistor usati non siano quelli a TSMC da 7 nanometri me quelli Samsung a 8 nanometri, derivati da quelli a 10 nanometri usati dalla compagnia per i Galaxy S8.

Potrebbe quindi non esserci un gran salto nella densità dei transistor, ma questa mossa potrebbe essere funzionale a contenere i costi di una serie che pur promettendo un buon salto in avanti, secondo molti rumor nell'ordine del 60%, potrebbe risultare più economica della precedente, criticata proprio per il rapporto non esaltante tra aumento di potenza bruta e aumento dei prezzi. Tra l'altro l'uso di transistor meno efficienti di quanto ipotizzato potrebbe spiegare consumi effettivi che secondo le indiscrezioni girerebbero intorno ai 320W per la RTX 3080 Ti, a quanto pare equipaggiata con 5376 CUDA core e 12GB di memoria, con una potenza totale di 21 TFLOP. Ma come abbiamo detto è difficile avere un quadro della situazione. Alcuni rumor parlano anche di una versione da 350W di consumi totali, che potrebbe essere la fantomatica RTX 3090 o una nuova Titan, mentre altri parlano di quantitativi di memoria sensibilmente superiori e di incrementi prestazionali fino al 90%. Tra l'altro alcune voci hanno fatto menzione di un aumento sensibile degli RT core e dei Tensor core, con relativo aumento nelle capacità di accelerare il ray tracing e di ottenere upscaling strabilianti dal DLSS che dovrebbe arrivare alla versione 3.0. Difficile quindi stimare le capacità effettive di schede il cui comportamento potrebbe variare in modo drastico da un gioco all'altro. Ma l'eccitazione è comunque elevata, con sole 6 settimane di attesa per una serie di appuntamenti dedicati alla grafica durante i quali dovremmo trovarci al cospetto anche delle GPU Intel e della nuova serie AMD Radeon Navi basata su architettura RDNA2.

A questo proposito le aspettative per le nuove schede video AMD parlano di un modello di punta destinato a piazzarsi nella zona della 3080, con ray tracing e ottimizzazioni pensate per il 4K a 60fps. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, seppur corroborate dalle dichiarazioni di Lisa Su, che potrebbero anche celare qualche sorpresa, magari andando ad accontentare chi ancora sogna una nuova GPU da gioco con doppia GPU. D'altronde si parla da tempo di un ritorno alle soluzioni multi-GPU con una nuova filosofia modulare che, come nel caso delle CPU, potrebbe garantire la curva di incremento di potenza anche quando arriveremo al limite di miniaturizzazione dei transistor. Ma non è detto che questo traguardo sia vicino, al contrario della futura generazione RDNA3 già avvistata nel codice della beta di Big Sur, la nuova release del MacOS che include riferimenti a diverse Navi tra cui Navi 21, Navi 22, Navi 23 e, per l'appunto, Navi 31, prima menzione di quella che dovrebbe essere una nuova generazione, forse destinata ad arrivare prima con modelli di fascia estrema, incastrandosi con la serie Navi RDNA2.

Nel frattempo AMD sta lavorando anche sulle sue APU, pezzo forte di una compagnia che mantenendo la leadership in questo campo ha conquistato anche il mondo delle console da salotto. Per le serie Ryzen 5000G, Ryzen 5000H e Ryzen 5000U, la triade della famiglia Cezanne che arriverà sul mercato nel 2021, si parla comunque di GPU integrate Vega, ancora vincolate ai limiti dell'architettura GCN, ma tra l'ottimizzazione e l'efficienza dei core della CPU basati su architettura Zen 3, c'è senza dubbio spazio per aumentare il numero di compute unit e mantenere il vantaggio sulla concorrenza. Quando poi arriveranno finalmente le nuove GPU Intel, che promettono un balzo in avanti, è molto probabile che Vega lasci finalmente il posto a Navi, chiudendo definitivamente i conti con l'epoca GCN.