Horses ha venduto 30.000 copie, non bastano per generare profitti

Lo studio ha inoltre condiviso nel dettaglio come sono stati distribuiti gli incassi , in linea con la trasparenza che ha accompagnato tutta la comunicazione attorno a Horses. 30.000 dollari sono stati destinati al direttore del gioco, Andrea Lucco Borlera, come riconoscimento per gli anni di lavoro dedicati al progetto; 62.000 dollari sono andati ai finanziatori privati, coprendo il loro investimento iniziale di 50.000 dollari e garantendo un ritorno; infine, 8.000 dollari restano a Santa Ragione , un primo passo per recuperare i 50.000 dollari di costi di sviluppo autofinanziati .

Lo studio italiano Santa Ragione ha comunicato che Horses ha raggiunto 30.000 copie vendute tra GOG, Itch.io e Humble Store, per un totale di 100.000 dollari di incassi. Una cifra importante, ma comunque insufficiente a coprire i costi di sviluppo e a garantire i profitti necessari per finanziare il prossimo gioco dello studio.

Una pubblicazione travagliata

Horses è un horror in bianco e nero che sfuma la linea tra realtà e immaginazione. Il giocatore interpreta Anselmo, un giovane bracciante che trascorre quattordici giorni in un allevamento di cavalli, tra quotidianità e incubo. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione. Come forse saprete, la pubblicazione di Horses è stata segnata da una forte controversia: il gioco è stato bannato da Steam ed Epic Games Store per la presenza di contenuti - mai specificati nel dettaglio - in supposta violazione delle linee guida, con la conseguente impossibilità di raggiungere le piattaforme più diffuse del panorama PC.

Il caso ha però generato un'enorme attenzione mediatica: Santa Ragione parla di oltre 200 articoli dedicati alla vicenda. Nonostante l'assenza dai principali store, il titolo ha ricevuto un'accoglienza sorprendentemente positiva: più di 800 recensioni su GOG con una media di 4,3/5, e oltre 100 recensioni su Itch.io con una media di 4,6/5. Secondo Santa Ragione, proprio la combinazione tra il clamore del ban e il forte apprezzamento dei giocatori ha permesso al gioco di raggiungere l'attuale traguardo di vendite.

Dalla sua uscita, Horses ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il Nuovo Award all'IGF 2026 e il premio Best Experience agli Italian Video Game Awards. Santa Ragione sottolinea come il gioco abbia alimentato discussioni più ampie sul tema della distribuzione, della censura e sul modo in cui certi contenuti prendono forma all'interno di un'opera interattiva.

Contestualmente all'annuncio dei nuovi dati di vendita, oggi lo studio ha pubblicato l'ultimo aggiornamento previsto, che introduce sei nuove lingue: giapponese, coreano, spagnolo, tedesco, francese e russo. Il gioco supportava già inglese, italiano e cinese semplificato. Le nuove traduzioni sono state curate da collaboratori di lunga data che hanno già lavorato ai precedenti titoli dello studio.