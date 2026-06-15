L'emozionante viaggio di Neva a metà prezzo su Instant Gaming: un'opera d'arte per PC e Mac

La struggente avventura firmata dagli stessi autori dell'acclamato Gris si rende protagonista di una riduzione di prezzo molto invitante per tutti gli amanti delle produzioni indipendenti di spessore. Potete assicurarvi la vostra copia digitale di Neva cliccando sul box posizionato qui sotto oppure sfruttando il link diretto alla pagina prodotto. Lo store propone il gioco a una base di 8,89€ IVA esclusa, che si converte in un prezzo finale di 10,85€ includendo l'imposta italiana al 22%. Il listino ufficiale di 20,00€ viene così alleggerito del 56% seguendo la percentuale indicata dal portale, traducendosi in un risparmio del 45,75% sul prezzo complessivo comprensivo di tasse.
Una favola visiva sulla crescita e sulla complicità
Sviluppato dagli spagnoli di Nomada Studio, Neva racconta la toccante storia di Alba, una giovane donna legata a un cucciolo di lupo dopo un traumatico scontro con forze oscure. Il gameplay mescola sapientemente esplorazione, enigmi ambientali e un sistema di combattimento leggero ma estremamente fluido, ben più dinamico rispetto a quanto visto nel precedente lavoro della software house. La particolarità dell'esperienza risiede nel veder crescere il proprio compagno a quattro zampe, che da cucciolo indifeso si trasformerà gradualmente in un maestoso adulto pronto a proteggere la protagonista.
La straordinaria direzione artistica di Neva è supportata da una colonna sonora orchestrale eccezionale, capace di trasmettere malinconia e meraviglia e di trasformare ogni singolo fotogramma in un quadro in movimento. Questa chiave di attivazione Steam è perfettamente compatibile sia con sistemi Windows che con macOS, garantendo prestazioni ottime ed eccellenti ottimizzazioni anche su macchine meno recenti o su configurazioni portatili. Per chiunque cerchi un'avventura intensa e visivamente superba, l'offerta attuale rappresenta il pretesto ideale per vivere l'odissea di Neva a prezzo ridotto. Qui la nostra recensione.
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