R-Type Dimensions III: il director del gioco originale critica i problemi al lancio e suggerisce di chiedere il rimborso

Il lancio di R-Type Dimensions III, remake del classico per Super Nintendo R-Type III: The Third Lightning sviluppato da ININ Games, non ha soddisfatto le aspettative della community. Dalla sua uscita avvenuta il mese scorso su PC e console, il titolo è stato oggetto di numerose critiche da parte degli appassionati del genere sparatutto, che hanno segnalato una lunga serie di problemi tecnici. Tra i difetti evidenziati figurano imprecisioni nelle hitbox e nelle collisioni, comportamenti anomali di nemici e armi, ed svariati problemi con gli effetti sonori.

Per far fronte alla situazione, ININ Games ha iniziato a pubblicare delle patch correttive e ha annunciato un "piano di miglioramento", promettendo di affrontare le criticità segnalate al più presto.