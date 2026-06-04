R-Type Dimensions III: il director del gioco originale critica i problemi al lancio e suggerisce di chiedere il rimborso

Il lancio di R-Type Dimensions III, remake del classico per Super Nintendo R-Type III: The Third Lightning sviluppato da ININ Games, non ha soddisfatto le aspettative della community. Dalla sua uscita avvenuta il mese scorso su PC e console, il titolo è stato oggetto di numerose critiche da parte degli appassionati del genere sparatutto, che hanno segnalato una lunga serie di problemi tecnici. Tra i difetti evidenziati figurano imprecisioni nelle hitbox e nelle collisioni, comportamenti anomali di nemici e armi, ed svariati problemi con gli effetti sonori.
Per far fronte alla situazione, ININ Games ha iniziato a pubblicare delle patch correttive e ha annunciato un "piano di miglioramento", promettendo di affrontare le criticità segnalate al più presto.
Tuttavia, la decisione di pubblicare il gioco in questo stato ha generato malcontento non solo tra i giocatori, ma anche in Kengo Miyata, director del gioco originale. Miyata, che in passato aveva cercato senza successo di ottenere le licenze per realizzare lui stesso un remake, ha espresso pubblicamente la sua delusione rivolgendosi direttamente a ININ Games tramite X.
"In qualità di director originale di R-Type III, vorrei condividere i miei pensieri riguardo alla situazione attuale", ha scritto Miyata. "Sono profondamente preoccupato per lo stato in cui il prodotto è stato pubblicato. Sebbene apprezzi il fatto che ora vengano apportate correzioni, questo prodotto è già stato pubblicato e venduto a pagamento".
L'autore ha poi criticato duramente la gestione post-lancio: "In questa fase, condurre di fatto un altro processo di controllo qualità con l'aiuto di clienti paganti non è appropriato. Rilasciare una versione contenente così tanti problemi e poi fare affidamento sugli acquirenti per identificare e verificare le correzioni non sembra una risposta sincera da parte di chi è responsabile della pubblicazione".
Miyata ha concluso il suo intervento suggerendo all'editore di prendere una decisione drastica: "Non sarebbe più appropriato sospendere le vendite, offrire rimborsi ai clienti esistenti e continuare il controllo qualità per tutto il tempo necessario fino a quando i problemi principali non saranno stati risolti? Il prodotto potrebbe poi essere ripubblicato una volta raggiunto un livello di qualità accettabile. Credo che un simile approccio sarebbe un modo più onesto e rispettoso di trattare i fan che hanno supportato questo titolo".
Al momento, ININ Games non ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di Miyata. Sebbene appaia improbabile che l'azienda decida effettivamente di ritirare il gioco dal mercato o di avviare una campagna di rimborsi, l'intervento dell'autore originale rappresenta un danno d'immagine significativo per il progetto. In attesa di ulteriori aggiornamenti e patch strutturali, il consiglio per gli appassionati è quello di attendere prima di procedere all'acquisto.
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