Hotel Barcelona è in arrivo anche su Nintendo Switch 1 e 2

Uno dei progetti più particolari degli ultimi anni, Hotel Barcelona si presenta come un folle mix fra horror slasher, azione e meccaniche roguelite , che tuttavia non ha ricevuto un'accoglienza entusiastica da parte della critica.

Naturalmente saranno presenti anche le modalità multiplayer online , che vedono la presenza di una cooperativa per un massimo di tre partecipanti, invasioni per quattro giocatori e PvP per arricchire ulteriormente l'esperienza.

Nato dalla collaborazione fra due geni visionari, Goichi Suda e Hidetaka Suehiro , Hotel Barcelona approderà sulle console Nintendo in un'edizione che include il gioco base, l'aggiornamento Under New Management, il DLC Late Check-Out e tutti gli update pubblicati fino a oggi.

Eden Industries e White Owls hanno annunciato che Hotel Barcelona arriverà presto anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 , sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita ufficiale.

Un titolo controverso

Se avete letto la nostra recensione di Hotel Barcelona, saprete che l'ultima creatura ideata da Suda51 e SWERY soffre per via di molteplici criticità, che vanno dal comparto tecnico al gameplay, dalle scelte di design allo stile vero e proprio del gioco.

Tuttavia il corposo aggiornamento Under New Management ha provveduto a sistemare diverse magagne, andando a intervenire su gameplay, bilanciamento, progressione e presentazione generale al fine di migliorare in maniera netta il gioco rispetto al lancio.

La versione di Hotel Barcelona che arriverà su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 godrà appunto di queste migliorie e potrebbe dunque ottenere un'accoglienza ben diversa: staremo a vedere.