Hotel Barcelona è in arrivo anche su Nintendo Switch 1 e 2

Eden Industries e White Owls hanno annunciato che Hotel Barcelona arriverà presto anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita ufficiale.
Nato dalla collaborazione fra due geni visionari, Goichi Suda e Hidetaka Suehiro, Hotel Barcelona approderà sulle console Nintendo in un'edizione che include il gioco base, l'aggiornamento Under New Management, il DLC Late Check-Out e tutti gli update pubblicati fino a oggi.
Naturalmente saranno presenti anche le modalità multiplayer online, che vedono la presenza di una cooperativa per un massimo di tre partecipanti, invasioni per quattro giocatori e PvP per arricchire ulteriormente l'esperienza.
Uno dei progetti più particolari degli ultimi anni, Hotel Barcelona si presenta come un folle mix fra horror slasher, azione e meccaniche roguelite, che tuttavia non ha ricevuto un'accoglienza entusiastica da parte della critica.
Un titolo controverso
Se avete letto la nostra recensione di Hotel Barcelona, saprete che l'ultima creatura ideata da Suda51 e SWERY soffre per via di molteplici criticità, che vanno dal comparto tecnico al gameplay, dalle scelte di design allo stile vero e proprio del gioco.
Tuttavia il corposo aggiornamento Under New Management ha provveduto a sistemare diverse magagne, andando a intervenire su gameplay, bilanciamento, progressione e presentazione generale al fine di migliorare in maniera netta il gioco rispetto al lancio.
La versione di Hotel Barcelona che arriverà su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 godrà appunto di queste migliorie e potrebbe dunque ottenere un'accoglienza ben diversa: staremo a vedere.
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