Disponibile il primo DLC di Hotel Barcelona: Late Check-Out DLC: From Dusk Valley to Grandall Estate.

Lo studio di sviluppo White Owls ha annunciato la disponibilità di Late Check-Out DLC: From Dusk Valley to Grandall Estate. , il primo DLC per il suo metroidvania Hotel Barcelona . Costa 8,15 euro e si presenza come un nuovo capitolo del gioco: "Late Check-Out significa esattamente quello che pensi. Non hai finito. L'hotel non ha finito con te."

I contenuti

Come avvertono gli stessi creatori per mettere in chiaro le ambizioni del progetto: "Questa non è un'estensione. È un'escalation."

Il DLC va ad arricchire l'esperienza di base introducendo due nuovi livelli legati alla storia, caratterizzati da atmosfere e stili di gioco diametralmente opposti. I giocatori dovranno prima sopravvivere ai "fairway insanguinati" del Dusk Valley Golf Resort, un'area dominata da ampi spazi aperti e totale assenza di ripari. Successivamente, l'azione si sposterà all'interno del The Former Grandall Estate, una tenuta decadente in cui l'orrore si consumerà tra corridoi stretti e un'atmosfera descritta come "profondamente opprimente".

Anche il bestiario del gioco ha subito un massiccio aggiornamento. Late Check-Out introduce infatti ben 17 nuove tipologie di nemici, dotati di pattern inediti, che andranno ad affiancare due nuove e impegnative boss fight. Spazio anche alla narrazione: l'espansione porterà con sé nuove sequenze pensate per approfondire i macabri misteri che si celano dietro le fondamenta dell'hotel.

Se volete saperne di più su Hotel Barcelona, leggete la nostra recensione.