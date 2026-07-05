Nintendo rivela le dimensioni di Granblue Fantasy: Relink, Digimon Story e altri

Nintendo ha rivelato tramite eShop le dimensioni di Granblue Fantasy: Relink - Ragnarok Edition, Digimon Story: Time Stranger e altri giochi che saranno disponibili a breve sulla piattaforma digitale.
La Ragnarok Edition di Granblue Fantasy: Relink, che rispetto all'esperienza di base include nuove missioni cooperative, una modalità single player inedita chiamata Avernus, nuovi tratti Maestria e opzioni tattiche extra, richiederà ben 39,1 GB di spazio, ponendosi come il titolo più impegnativo del lotto.
Decisamente più snello si rivela essere invece Digimon Story: Time Stranger, in arrivo il 10 luglio sia su Nintendo Switch che su Nintendo Switch 2: la versione per la precedente ammiraglia della casa giapponese pesa 12,4 GB, mentre quella per il nuovo modello raggiunge quota 15,8 GB per via degli asset di qualità superiore.
Chiude la lista dedicata a Switch 2 la raccolta Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection, che nei suoi 4,7 GB racchiude i due capitoli di Luminous Avenger iX, nonché tutti i DLC pubblicati finora e le modifiche al bilanciamento del gameplay.
I giochi per Nintendo Switch
Nintendo Switch ha venduto oltre 155 milioni di unità ed è dunque del tutto normale che su eShop vengano pubblicati ancora tantissimi giochi, sebbene spesso si tratti di produzioni semisconosciute e/o a basso budget che puntano unicamente all'ampia base installata della console.
Oltre ai già citati Digimon Story: Time Stranger e Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection (che su Nintendo Switch occupa 3,8 GB), l'elenco include infatti titoli come Golfish (2,4 GB), Brainrot Card Market Simulator (1,4 GB), Wheelie Life Simulator (1,2 GB), Dead Estate (1 GB), Farm Pro 26 Simulator (0,771 GB) e così via.
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