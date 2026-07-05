Winrar riceverà finalmente un nuovo aggiornamento, perché la gente ha iniziato a pagare le licenze

Per decenni WinRAR è stato protagonista di uno dei tormentoni più longevi di Internet: il software di compressione continua infatti a funzionare anche dopo la scadenza del periodo di prova di 40 giorni, limitandosi a mostrare un promemoria che invita all'acquisto della licenza. Una caratteristica che ha portato milioni di persone a utilizzarlo continuativamente per anni senza mai pagare.

Con il lancio della versione 7.23, annunciata su X, gli sviluppatori hanno deciso di giocare apertamente con la loro fama. Nel messaggio pubblicato si legge infatti: "Grazie a tutti i vostri recenti pagamenti siamo riusciti a sviluppare una nuova versione! WinRAR ha appena pubblicato la nuova e scintillante versione 7.23!"

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Il post ha rapidamente raccolto migliaia di commenti, con gli utenti che hanno continuato la tradizionale ironia sul fatto che quasi nessuno acquisti realmente una licenza del programma. Tra le risposte più apprezzate c'è quella a un utente che ha chiesto quanti soldi servissero per sviluppare la futura versione 7.24: l'account ufficiale ha replicato con una GIF del Dr. Evil di Austin Powers che dice "Un milione di dollari".

A chi ha invece domandato se l'azienda organizzerebbe una festa nel caso qualcuno acquistasse davvero WinRAR, la risposta è stata semplice: "Sì, certo!"

Nel corso della discussione gli sviluppatori hanno anche confermato che una funzione per il controllo automatico degli aggiornamenti è "in programma". Hanno inoltre ricordato che il supporto ai sistemi Windows a 32 bit si è concluso con la versione 7.01.

Altri utenti hanno chiesto informazioni su sconti, merchandising e compatibilità con altre piattaforme. WinRAR ha risposto che gli sconti sono sempre disponibili e ha ribadito che il software è destinato esclusivamente ai sistemi Windows.