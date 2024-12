Turtle Beach Stealth 700 Gen 3, la recensione delle cuffie wireless ricche di funzionalità

La maggior parte dei videogiocatori ricerca negli headset da gaming le medesime caratteristiche tecniche. I produttori che lavorano in questo mercato tentano quindi di proporre svariati modelli per soddisfare le esigenze del cliente finale. Nelle nostre recensioni evidenziamo come un prodotto piuttosto che un altro abbia delle caratteristiche assolutamente degne di nota, ma spesso ci sono anche delle inspiegabili mancanze. Turtle Beach ha colto la palla al balzo, prendendo nota di ogni caratteristica indispensabile per un headset da gaming, confezionando così un prodotto praticamente privo di lacune. Stiamo parlando delle Turtle Beach Stealth 700 di terza generazione , che hanno recentemente debuttato con un prezzo di listino appena inferiore ai 200 Euro. Queste cuffie sono universalmente compatibili con tutte le moderne macchine da gioco, supportano la duplice connettività wireless simultanea e sfruttano a dovere i driver per raggiungere una qualità sonora di alto livello. Speriamo di aver catturato la vostra attenzione con queste poche parole e vi invitiamo dunque a proseguire la lettura della nostra recensione, perché se state cercando un headset da gaming, questo potrebbe decisamente fare al caso vostro!

Caratteristiche tecniche delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3

Sotto il profilo tecnico le funzionalità e le caratteristiche presenti nelle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 sono esattamente ciò che ci si aspetta al giorno d'oggi in un headset da gaming in questa fascia di prezzo. Le cuffie presentano dei potenti driver da 60 millimetri in grado di offrire una risposta in frequenza che varia dai 20 Hz fino ai 20 kHz (nel modello PC arriva addirittura a toccare i 40 kHz, ben al di sopra delle nostre capacità uditive).

Le versioni Xbox e PlayStation delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 hanno anche una colorazione dedicata

Oltre a questo dettaglio abbastanza comune negli headset da gaming, Turtle Beach ha alzato l'asticella anche sul fronte della risoluzione arrivando a trasmettere in modalità wireless una qualità audio fino a 24 bit e 96 kHz. Tale risoluzione è disponibile tramite la comunicazione senza fili con ben due dongle USB-A presenti nella confezione, utili a potersi connettere a molteplici macchine da gioco, senza la necessità di spostare il trasmettitore. Si tratta di una caratteristica veramente interessante (e sicuramente più economica di quanto fatto con le Logitech A50 e A50 X) che vorremmo vedere anche sugli altri modelli di cuffie da gaming. I due trasmettitori hanno una luce LED che si illumina per indicare a quale dongle siamo connessi. Infatti, basterà premere un pulsante sulla cuffia per cambiare la sorgente audio in maniera istantanea.

Come accade con la maggior parte dei modelli di cuffie firmati Turtle Beach, il produttore americano ha realizzato tre modelli distinti di questo accessorio. Le differenze tra di essi sono minime, ma comunque degne di nota. Se non volete scendere in ulteriori dettagli (per i quali vi rimandiamo alla scheda tecnica sottostante), vi basti sapere che il modello Xbox è quello più indicato se avete la necessità di utilizzare le cuffie sia con le console Microsoft che con quelle Sony. Il modello PC invece è quello più consigliato (anche se siete possessori delle console PlayStation), perché ha delle caratteristiche migliori come la risoluzione dell'audio e quella del microfono, che però rimangono limitate al personal computer e non possono essere usate su console. Viste le caratteristiche molto simili tra loro, non ci piace questa scelta di posizionare tre modelli sul mercato, cosa che può confondere il consumatore finale e portare ad una errata scelta d'acquisto.

Nella confezione delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 troverete anche un cavo di ricarica USB-C e due trasmettitori wireless

Oltre alle console e al PC, queste cuffie si connettono senza alcun problema anche a Nintendo Switch e altre macchine da gioco come Steam Deck e simili. Il collegamento avviene in modalità senza fili con i due dongle inclusi nella confezione, oppure sfruttando il pratico abbinamento Bluetooth utile anche per comunicare con gli smartphone e i tablet. Il duplice collegamento wireless funziona anche in maniera simultanea per poter sentire ad esempio l'audio del gioco mentre stiamo ascoltando il nostro podcast preferito riprodotto dallo smartphone.

Per quanto riguarda la comunicazione con gli altri amici online, le Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 possono fare affidamento su un microfono intelligentemente nascosto nel padiglione con un pratico meccanismo flip to mute. Si tratta di un microfono unidirezionale che, stando alle parole del produttore, presenta una tecnologia di riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale. Sul fronte dell'autonomia invece troviamo ben 80 ore di riproduzione con una singola carica, che a nostro parere sono più che sufficienti per la maggior parte dei videogiocatori.

Su ogni padiglione delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3 ci sono svariati controlli e pulsanti per la personalizzazione dell'esperienza d'uso

Scheda tecnica delle Turtle Beach Stealth 700 Gen 3