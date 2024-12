The Witcher 4 mostrerà nuove ambientazioni: CD Projekt RED parla della grandezza della mappa

The Witcher 4 è stato finalmente svelato durante i The Game Awards 2024 con un trailer dalle caratteristiche prettamente narrative, ma che ha anche dato modo di vedere qualcosa delle nuove ambientazioni in cui si svolgerà il gioco, con il team CD Projekt RED che ha poi spiegato qualcosa delle dimensioni della mappa.

Nel trailer di presentazione ai TGA 2024 abbiamo visto una scena in cui Ciri sconfigge un Bauk in una foresta vicino a un piccolo villaggio sperduto, nel quale gli abitanti si vedono costretti a rivolgersi ai sacrifici umani per "soddisfare gli dei", ma l'intervento della protagonista, pur vincente, non risolve il problema.

Questo probabilmente fornisce un primo assaggio di quelle che saranno le nuove ambientazioni di The Witcher 4, che in base a quanto riferito dagli sviluppatori metterà in scena nuove regioni del mondo in cui si svolge la serie.