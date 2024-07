Terraria batte Super Mario Bros. ed entra nella top ten dei giochi più venduti di sempre

In un post pubblicato sul forum ufficiale di Terraria, il team di sviluppo ha riferito che il nuovo traguardo raggiunto dal gioco in termini di vendite è ora di 58,7 milioni di copie vendute , di cui 32 milioni solo su PC. Questo pone il titolo di Re-Logic pienamente all'interno della top ten dei giochi più venduti di sempre.

Intanto gli aggiornamenti continuano

Bisogna considerare che la classifica globale dei giochi più venduti nella storia è soggetta a cambiamenti, considerando che gli aggiornamenti per alcuni dei titoli non avvengono a intervalli regolari e sono sfasati gli uni rispetto agli altri, dunque è difficile avere una fotografia precisa della situazione.

In ogni caso, Terraria ha sicuramente continuato a vendere a ritmo notevole per questi anni, e la sua scalata prosegue.

Il team sembra anche indicare che qualcosa potrebbe succedere una volta che il gioco raggiungerà i 60 milioni di copie, forse attraverso una novità da pubblicare in termini di aggiornamenti o annunci da fare.

Nonostante il grosso Journey's End fosse stato presentato come ultimo aggiornamento ufficiale per Terraria, Re-Logic sta continuando a lavorare al gioco in maniera regolare ed è in procinto di pubblicare l'update 1.4.5 che dovrebbe contenere anche un crossover con Dead Cells e varie altre novità.