Continua la polemica su Assassin's Creed Shadows: al gruppo Sekigahara Teppo-tai non bastano le scuse

In un modo o nell'altro, sembra che Assassin's Creed Shadows continui ad essere al centro di polemiche, in questo caso con un'accusa mossa dal gruppo specializzato in rievocazioni storiche, Sekigahara Teppo-tai, al quale le recenti scuse di Ubisoft non sono bastate per il "furto" di una bandiera, e ha intenzione di andare oltre.

Come abbiamo riportato qualche giorno fa, il gruppo in questione, che è specializzato in rievocazioni storiche incentrate sul periodo feudale giapponese, ha accusato Ubisoft di aver usato una sua bandiera senza autorizzazione, comparsa in alcuni artwork relativi al nuovo capitolo della serie di videogiochi.

Dopo che qualcuno si è accorto della cosa e l'ha portata all'attenzione del pubblico, Ubisoft ha prontamente chiesto scusa per l'uso non autorizzato della bandiera, e ha riferito che l'artwork in cui questa compare non verrà più utilizzato in maniera ufficiale.