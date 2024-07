Dreamcore, un viaggio claustrofobico in luoghi da incubo

Proprio da questo immaginario arriva Dreamcore, un progetto argentino disponibile in anteprima su Steam, che si pone l'ambizioso obiettivo di creare un videogioco sulla complessa mitologia delle backroom. È per ora disponibile il primo livello, ambientato nello spazio liminale delle piscine, un contesto già esplorato dal suggestivo Pools, uscito appena pochi mesi fa.

La teoria delle backroom assunse un carattere sempre più stratificato, arrivando a costituire materiale tangibile per storie dell'orrore fatte e finite. Kane Parsons, all'epoca sedicenne, realizzò un corto su YouTube che affascinò milioni di utenti. Fece così rumore che attualmente è al lavoro con la casa di produzione cinematografica A24 per realizzarne un vero e proprio film. Chiaramente, nemmeno i videogiochi restarono estranei alla vicenda, soprattutto dal momento che il concetto principale del no clip proveniva proprio dal mondo virtuale, e che l'idea di un labirinto infinito era decisamente stimolante.

Quando, nel 2019, un utente anonimo di 4chan chiese agli altri di pubblicare foto di luoghi abbandonati, non poteva sapere che avrebbe dato vita a una delle più famose creepypasta di internet. La partecipazione fu vivace, e quegli scatti di uffici, centri commerciali e lunghi corridoi del tutto disabitati crearono la leggenda metropolitana delle backroom , non-luoghi dov'era possibile finire "clippando" fuori dalla realtà . Proprio come si fa con i bug dei videogiochi nel caso in cui si rompano i confini della mappa. Questo avrebbe catapultato il malcapitato in un luogo liminale, ovvero un ambiente di passaggio eterno dove si sarebbe visto costretto a vagare per l'eternità.

Spazi liminali, non-luoghi tra le realtà

Lucide pareti piastrellate di un bianco accecante, pavimenti asettici. All'orizzonte solo placide vasche d'acqua, bassa e trasparente. Non ci sono punti di riferimento, se non passaggi che si spalancano su altre piscine. L'unico compagno è il suono dei nostri passi. Tutta la potenza orrorifica di Dreamcore si esprime nell'angosciante sensazione che esplode sin dal primo momento in cui si mette piede in uno dei suoi labirinti.

Una scala a chiocciola in Dreamcore: tutto sembra così tranquillo, ma chi ha il coraggio di entrare lì dentro?

È un'emozione potente, che confonde il cervello dandogli l'impressione di trovarsi in un ambiente allo stesso tempo familiare ed estraneo. I corridoi delle piscine, puliti, bianchissimi, assolati, sembrano insieme i posti più sicuri e più pericolosi al mondo. Se li si affronta camminando danno un senso di pace; quando la frustrazione ha la meglio e si comincia a correre a perdifiato si viene assaliti da un senso di claustrofobia quasi soffocante. La colpa è senz'altro delle geometrie escheriane delle stanze, ma anche del netto presentimento di non essere in grado di individuare alcuna uscita.

Da questo punto di vista la mappa di Dreamcore è costruita in maniera incredibile, perfetta per offrire al giocatore molte vie di fuga che sembrano tutte portare in zone già esplorate, alimentando la sensazione di essere vittime di uno scherzo di cattivo gusto. Anche applicando una strategia alla navigazione degli spazi, sembra quasi che Dreamcore voglia sabotare ogni tentativo, riproponendo corridoi, colonnati tutti uguali, archi che sembra di aver appena attraversato. C'è una chiave per risolvere il mistero. E finché non si riesce a decifrarla, si è condannati a vagare in un labirinto ricorsivo.

Tutto del gioco trasmette qualcosa di inquieto... anche queste faccine sorridenti

Perfino l'estetica delle piscine è pensata per ingannare continuamente: pareti e passaggi che si somigliano, e fuori dalle finestre un bianco accecante che si mangia ogni riferimento temporale. Non esistono particolari a cui aggrapparsi per decodificare gli spazi. O quasi. Il videogioco ogni tanto inserisce nell'incubo elementi che sono totalmente fuori posto.

Durante l'esplorazione capita di trovare un'enorme lapide accanto a due giganteschi vasi di fiori, un camino spento, delle cassettiere antiche e una vecchia radio. Sono elementi comuni, ma che, in questo ambiente quasi alieno, aumentano esponenzialmente l'impressione che qualcosa di incomprensibile stia accadendo. Un'angoscia che si amplifica con l'avanzare della demo, quando simboli e stanze si fanno sempre più imprevedibili.