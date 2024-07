Ubisoft ha chiesto scusa per l'uso non autorizzato di una bandiera in Assassin's Creed Shadows

Ubisoft ha chiesto scusa per l'utilizzo non autorizzato della bandiera di un gruppo di rievocazione storica in alcune immagini promozionali di Assassin's Creed Shadows, ormai acclarato.

Più precisamente, la bandiera in questione appartiene al gruppo di rievocazione storica dei fanti Sekigahara Teppo-tai (o gruppo con le armi di Sekigahara) ed è apparsa nelle illustrazioni del gioco. Inoltre è presente anche nel catalogo incluso nell'edizione da collezione, che immaginiamo non possa essere modificato a questo punto.