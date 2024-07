Minecraft, It Takes Two e altri tredici giochi sono stati aggiunti ai tesori culturali svedesi

Dataspelsbranschen, l'associazione di categoria dell'industria videoludica svedese, ha pubblicato un elenco di quindici titoli importanti per la cultura della Svezia. Come spiegato sul sito ufficiale dell'associazione, una giuria di esperti ha selezionato quindici tra centinaia di giochi sviluppati localmente che saranno aggiunti al canone culturale della nazione.

Per Dataspelsbranschen, "I videogiochi dovrebbero ormai essere considerati cultura, ma mancano da molti documenti di politiche culturali." Questo perché "i videgiochi hanno un impatto che dura nal tempo e sono creati sia da uomini che da donne, sia per adulti che per giovani."