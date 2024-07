Se provate attrazione sessuale per il primo DOOM, guardate dove lo hanno installato

Non è un mistero che il codice sorgente di DOOM sia così versatile e ben scritto da permettere conversioni per i più svariati apparecchi , tanto da essere diventato una specie di meme in tal senso. Nel corso degli anni lo abbiamo visto girare su calcolatrici, tastiere, automobili, frigoriferi, stampanti e qualsiasi altro apparecchio con uno schermo vi possa venire in mente. Questa nuova conversione però, mira a connettervi ancora di più con il gioco .

Piacere con DOOM

Se avete sempre sentito una forte attrazione sessuale per lo sparatutto di id Software, sappiate che lo YouTuber Aaron Christophel lo ha fatto andare su un apparecchio chiamato "UFO Man's Visual Feast" di Tifforun, ossia uno stimolatore sessuale maschile con display integrato. Il suo funzionamento non dovrebbe esservi difficile da comprendere: c'è lo stimolatore e c'è uno schermo in cui in teoria dovrebbero essere proiettate delle immagini d'accompagnamento. Ecco, ora c'è anche DOOM, come potete vedere nel video presente nella notizia.

Potete stare tranquilli, perché il filmato non presenta elementi sconvenienti. Quindi potete vederlo anche al lavoro.

Certo, viene da chiedersi come si possa giocare con l'UFO Man's Visual Feast, ma immaginiamo che il punto della conversione non sia stato quello di rendere DOOM fruibile, quanto di dimostrare che fosse possibile farlo.

Il video di suo è davvero interessante, perché Christophel fornisce anche i dettagli tecnici del suo lavoro, ossia spiega come ha realizzato la conversione, quali accortezze ha dovuto adoperare e quant'altro. Nella parte finale mostra anche il gioco in azione. Gira davvero bene, poco da dire.