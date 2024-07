Warhammer 40.000: Space Marine 2 è entrato in fase gold

Focus Entertainment ha annunciato l'ingresso dell'action in terza persona Warhammer 40.000: Space Marine 2 in fase gold . Quindi il gioco di Saber Interactive è praticamente pronto e uscirà il 9 settembre 2024 in formato fisico e digitale. Per la gioia di tutti, il post di annuncio su X contiene anche il ritratto di uno Space Marine.

Una fase cruciale

La fase Gold rappresenta un traguardo importante nello sviluppo di un videogioco, perché è il momento in cui la versione finale è pronta per la duplicazione e la distribuzione ai rivenditori o alle piattaforme digitali.

In questa fase, il gioco ha superato tutti i test e le correzioni di bug necessari, ed è considerato pronto per essere venduto al pubblico. La copia "gold master" viene quindi inviata ai produttori per la stampa delle copie fisiche, o caricata sui server per la distribuzione digitale.

La fase gold è un momento di grande felicità per sviluppatori e publisher, poiché rappresenta il culmine di anni di duro lavoro, ossia l'arrivo nelle mani dei giocatori. Come ben saprete però, la fase gold non segna necessariamente la fine del lavoro, perché spesso gli sviluppatori rilasciano patch e aggiornamenti post-lancio per correggere bug, aggiungere nuovi contenuti o migliorare le prestazioni.