Total War: Pharaoh sarà presto rivoluzionato dall'aggiornamento gratuito Dynasties

Total War: Pharaoh - Dynasties sarà disponibile a partire dal 25 luglio e promette di rivoluzionare il gioco base in più di un senso. Si tratta di un maxi aggiornamento gratuito per tutti i possessori dell'originale, che lo amplia notevolmente aggiungendo le regioni dell'Egeo e della Mesopotamia alla mappa della campagna, insieme a nuove fazioni principali tra cui Troia e Babilonia, nuove fazioni minori, unità nuove e rielaborate, nuove meccaniche di battaglia e tanto altro ancora.

I nuovi contenuti

Più precisamente, Dynasties includerà i seguenti contenuti (l'elenco dovrebbe farvi capire da solo le dimensioni dell'aggiornamento):

4 nuove fazioni principali

25 nuove fazioni minori

Oltre 150 unità nuove e rielaborate, inclusa la cavalleria

168 nuovi insediamenti

Mappa della campagna ampliata (1,8 volte più grande)

Nuove meccaniche di battaglia, ad esempio Letalità

Nuovo sistema dell'albero genealogico delle dinastie

Correzione di bug

Come già detto, chi possiede Total War: Pharaoh riceverà Dynasties in forma completamente gratuita. Considerate che sarà come avere un gioco a parte (nella libreria di Steam apparirà come applicazione separata da 80GB), dato che i salvataggi non verranno trasferiti tra le due versioni e non è presente alcuna forma di progressione incrociata.

Quindi, gli obiettivi di Steam per Dynasties partiranno da zero, mentre quelli del gioco base non saranno toccati. Chi vorrà utilizzare le mod avrà bisogno di un nuovo Assembly Kit. Inoltre, Dynasties non richiede l'installazione di Total War: Pharaoh per giocare e non può essere acquistato separatamente dal gioco originale, come specificato dalle FAQ ufficiali. L'aggiornamento sarà precaricabile dal 23 luglio, ma sarà giocabile dal 25 luglio. Riusciranno le novità a togliere la cattiva nomea dal titolo di Creative Assembly?