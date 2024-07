Magic: The Gathering, alla scoperta di Bloomburrow

Quando Wizards of the Coast ha annunciato che avrebbe prodotto un'espansione di Magic completamente priva di esseri umani e abitata solo da animali (con tanto di trasformazione dei planeswalker in visita), molti hanno storto il naso e bollato la cosa come una strategia di marketing. Dopo aver dato uno sguardo in anteprima alle carte, e dopo aver parlato con i set designer, però, Bloomburrow si è rapidamente trasformato in un'espansione con tantissimo potenziale.

Sia a livello narrativo che meccanico, il punto cardine di Bloomburrow è che è un piano popolato interamente da animali. Questi sono divisi per specie, ma con ampi spazi per la cooperazione visti i pericoli insiti in questo mondo. Le Calamity Beast, infatti, sono creature elementali a metà tra una stagione vivente e una catastrofe naturale. I movimenti di queste creature mitologiche scandiscono il ritmo di vita di tutti gli animali e hanno dato origine a miti, culti e tradizioni.

"Essendo un'espansione legale in Standard non aspettatevi le creature e le stregonerie incredibili di Modern Horizons 3" ha detto Annie Sardelis, senior game designer per Bloomburrow. "Le carte che abbiamo realizzato, però, sapranno lasciare il segno, sia dal punto di vista del gameplay sia da quello della direzione artistica".

David Petersen, artista pluripremiato famoso per la serie Mouse Guard, ci ha tenuto a spiegare qual è stata la difficoltà principale del suo ruolo di artista ospite per Bloomburrow: "Wizards mi ha chiesto di disegnare degli animali anatomicamente accurati, soprattutto nelle pose e nei movimenti. È stato davvero difficile ma credo di essere riuscito a comunicare la fierezza dei protagonisti facendo giustizia all'animale che rappresentano".