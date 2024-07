Rogue Company ha rimosso i contenuti del Dr Disrespect

I contenuti eliminati

Quindi sono state eliminate dal gioco le sue skin e il livello che egli stesso aveva progettato, nel più grande aggiornamento pubblicato dal 2023 a oggi (Rogue Company è ormai mezzo morto, con la versione Nintendo Switch che è stata completamente bloccata).

"Ciao giocatori di Rogue Company, abbiamo disabilitato i contenuti di Dr Disrespect precedentemente disponibili nel gioco. Forniremo rimborsi completi in Rogue Bucks a tutti gli account interessati entro questa settimana", hanno spiegato gli sviluppatori. Lo studio ha specificato che i giocatori riceveranno i rimborsi dall'8 al 14 luglio.

Quella con Rogue Company è solo l'ultima collaborazione con il Dr Disrespect a essere saltata, tra sponsor che sono scappati via e seguaci che lo hanno abbandonato in massa dopo la sua confessione.

Detto questo, molti giocatori hanno criticato la scelta di First Watch Games di rimborsare nella moneta di gioco, invece che in denaro vero, considerando che la skin del dottore costava 20 dollari e che ormai, come già detto, Rogue Company conta pochissimi giocatori attivi. Secondo Steamcharts ci aggiriamo sulle 350-400 unità giornaliere, decisamente poche. Sicuramente molti avrebbero preferito riavere i loro venti dollari, ma immaginiamo che un'operazione del genere sarebbe stata fin troppo onerosa per il piccolo sviluppatore.

Per alcuni Rogue Company sarebbe crollato per la mancanza di aggiornamenti maggiori, ma è più probabile che non ci siano stati più aggiornamenti per via dello scarso successo.