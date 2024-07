Ex-Piranha Bytes hanno già fondato un nuovo studio di sviluppo: Pithead Studio

Due ex-Piranha Bytes, Björn Pankratz e Jennifer Pankratz, che nello studio dei Gothic e degli Elex rivestivano rispettivamente i ruoli di sceneggiatrice e game designer e direttore creativo, hanno fondato un nuovo studio di sviluppo: Pithead Studio.

Ancora non c'è stata la conferma ufficiale della chiusura definitiva di Piranha Bytes a fine giugno da parte di Embracer Group, ma le voci in merito non sono per niente rassicuranti e parlano della fine dei lavori su di un gioco in sviluppo e dell'allontanamento di tutti i dipendenti.