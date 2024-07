Piranha Bytes avrebbe chiuso i battenti pochi giorni fa, è lo studio di Gothic, Elex e Risen

L'indiscrezione è arrivata alla testata polacca tramite un (ex) dipendente, che ha riferito che lo studio è stato chiuso definitivamente da Embracer Group alla fine di giugno. Il report è accompagnato anche da alcuni scatti che mostrano gli uffici di Piranha Bytes in fase di smantellamento, che sembrerebbero confermare la veridicità dell'informazione.

Una chiusura dolorosa, ma prevedibile

A inizio anno Embracer Group aveva indicato Piranha Bytes come uno dei possibili team da tagliare nel suo piano di ristrutturazione aziendale che ha visto la chiusura di altri team e numerosi licenziamenti. Lo stesso team tedesco aveva confermato di navigare in brutte acque a inizio gennaio con il messaggio su X che trovate qui sotto, affermando tuttavia che c'era ancora speranza.

Da allora non ci sono stati ulteriori aggiornamenti in merito e si tratta anche dell'ultimo post ufficiale pubblicato sui social dal team, da allora entrato in silenzio radar. Insomma, a questo punto manca solo un annuncio ufficiale, che tuttavia potrebbe non arrivare mai. Stando alla fonte di CD-Action, infatti, l'intenzione dello studio è quello di non pubblicare dichiarazioni in merito, "lasciandosi andare tranquillamente in silenzio".

"Uno dei dipendenti di Piranha Bytes, ci ha detto che la società responsabile della creazione di Gothic ha cessato le attività alla fine di giugno", recita il report di CD-Action. "La crisi andava avanti da molto tempo , ma di tanto in tanto apparivano all'orizzonte investitori interessati ad aiutare lo studio."

"L'attuale presidente di Piranha Bytes, Michael Rueve, non ha ancora commentato il destino dell'azienda, ma secondo le nostre informazioni, molto probabilmente lo studio non rilascerà dichiarazioni ufficiali, lasciandosi andare tranquillamente e in silenzio."