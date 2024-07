Nintendo Switch Sports aggiunge il basket, svelata la data dell'aggiornamento gratuito

Tramite un post pubblicato su X, Nintendo ha svelato la data di uscita dell'atteso aggiornamento gratuito di Nintendo Switch Sports che introdurrà il basket. Ed è anche vicinissimo, dato che il lancio è programmato per mercoledì 10 luglio.

Con questa nuova disciplina i giocatori potranno cimentarsi in match due contro due online, nella modalità "Tiri da tre punti" per giocatore singolo, in cui dovremo fare quanti più canestri possibili entro lo scadere del tempo, o in "Serie a 5", dove quattro giocatori si sfidano per vedere chi per primo esegue cinque canestri.