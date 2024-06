Turtle Beach ha rotto con il Dr Disrespect, dopo l'accusa di aver provato a circuire una minore su Twitch

Turtle Beach ha rotto definitivamente con il Dr Disrespect , al secolo Guy Beahm, dopo le accuse ricevute dall'influencer di aver provato a circuire sessualmente una minorenne usando la chat di Twitch, all'epoca in cui non era ancora stato cacciato dalla piattaforma. Evidentemente il noto produttore di hardware da gioco teme i contraccolpi della pubblicità negativa derivante dall'essere associata al controverso personaggio .

Gravi accuse

Purtroppo le accuse ricevute da Beahm sono fin troppo gravi e circostanziate per essere ignorate, visto che parlano dell'invio di messaggi a sfondo sessuale a una minorenne, con il tentativo di organizzare un incontro dal vivo al TwichCon.

"Non continueremo la nostra collaborazione con Guy Beahm/DrDisrespect", ha dichiarato seccamente un portavoce di Turtle Beach, evidentemente piccato dalla situazione che ha coinvolto l'azienda.

Immagine che celebrava la partnership tra il Dr Disrespect e Turtle Beach

Il Dr Disrespect era uno degli streamer più popolari di Twitch prima del ban. Pare che Twitch avesse offerto un contratto da 10 milioni di dollari l'anno prima dei fatti raccontati in questi giorni, nonostante fosse ben conosciuta la sua controversa personalità. Beham era già stato bannato da Twitch per aver registrato un live stream dai bagni dell'E3.

C'è da dire che Twitch non ha mai confermato pubblicamente il motivo del ban, in seguito alla minaccia di querela da parte dello streamer nel 2021, entrambi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche affermando che la questione era stata risolta e che "nessuna delle parti ammette alcun illecito".

La scorsa settimana però, un ex dipendente della piattaforma di live streaming ha spiattellato tutto su di un forum online, senza nominarlo direttamente. Agli utenti è bastato poco per capire di chi stesse parlando. "È stato bannato perché è stato colto a inviare messaggi di testo a sfondo sessuale a una minorenne tramite la vecchia funzione 'whisper' di Twitch", ha scritto. "Stava cercando di incontrarla al TwitchCon. I piani alti potevano leggere i messaggi in chiaro. Caso chiuso, gente." Le accuse sono state verificate e confermate dalla testata The Verge, che ha raccolto altre testimonianze in merito.

Dopo l'emergere delle accuse, il Dr Disrespect è stato cacciato da Midnight Society, lo studio di sviluppo di videogiochi che aveva fondato. Pare che i dirigenti dello stesso abbiano fatto delle indagini private con cui hanno trovato ulteriori conferme alle accuse ricevute dalla celebrità.