EA Sports FC 24 ora è disponibile su PC e Xbox Game Pass ed EA Play

Da oggi dunque gli abbonati potranno accedere al gioco completo e provare le novità dell'edizione 2024, giusto in tempo per giocare alla modalità Euro 2024 introdotta con un aggiornamento del tutto gratuito prima dell'inizio degli Europei.

Le novità di EA Sports FC 24

Tra le novità di EA Sports FC 24 spiccano l'HyperMotionV, la nuova evoluzione della tecnologia mirata a rendere sempre più realistiche le animazioni dei calciatori in campo, mentre EA Sports Sapien riproduce calciatori e movimenti con un livello di dettaglio mai visto in precedenza. O ancora, i PlayStyle, dei veri e propri stili di gioco che rappresenteranno in maniera fedele le caratteristiche di ogni calciatore.

Altra importante novità è rappresentata dall'introduzione del calcio femminile, con sei competizioni ufficiali e la possibilità di creare squadre di sesso misto in Ultimate Team. Praticamente ininfluente in termini di gameplay, questo è anche il capitolo che ha segnato il passaggio di nome da "FIFA" a "EA Sports FC" che verrà adottato anche per i prossimi giochi della serie. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di EA Sports FC 24 che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine lo scorso anno.