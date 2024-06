Lo sconosciuto The Descendant sta raggiungendo dei picchi dei giocatori enormi su Steam, vediamo perché

Nelle ultime ore su Steam si sta verificando un caso abbastanza strano , anche se non proprio inedito per la piattaforma, come vedremo: un'avventura narrativa, chiamata The Descendant, sta registrando dei picchi di giocatori enormi , mai visti prima. Cosa c'è di strano? Intanto va detto che è un gioco del 2016. Inoltre non ha avuto un grande successo. Possibile che sia avvenuta una riscoperta postuma?

Picchi enormi

Per inciso, parliamo di un picco massimo di 115.832 giocatori (attualmente è sopra i 90.000), con una crescita davvero ripidissima, come potete vedere dall'immagine sottostante. Considerate che fino al 23 giugno The Descendant registrava dei picchi massimi giornalieri di poco più di mille persone. Cosa è successo nel frattempo?

La crescita di The Descendant registrata da SteamDB

A quanto pare l'impennata di giocatori sarebbe dovuta all'aggiunta di tre carte da vendere nel mercato di Steam, considerate particolarmente appetibili. È la solita corsa agli spiccioli che ha portato al successo dei giochi come Banana. In passato era successo qualcosa di simile con le raccolte Capcom Arcade Stadium, che avevano avuto dei picchi giganteschi e improvvisi di giocatori contemporanei. Ma cos'è che favorisce questi titoli?

Sostanzialmente l'accesso gratuito. Lì dove le raccolte di Capcom permettono di giocare ad alcuni giochi classici senza pagare, The Descendant offre un capitolo completo in forma gratuita. In entrambi i casi, basta avviarli per e tenerli attivi per un po' di tempo per sbloccare le carte. In molti casi i giocatori contemporanei salgono grazie a dei software che consentono di mietere le carte senza nemmeno giocare, come Idle Master.

Speriamo almeno che, carte a parte, qualcuno colga l'occasione per giocarci, perché non è per niente un brutto gioco.