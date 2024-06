Banana è inarrestabile su Steam e supera gli 800.000 giocatori contemporanei: è secondo tra i più giocati

Banana in crescita

Interessante il fatto che, nonostante il successo, non appaia nella classifica globale della piattaforma, quella dei giochi che producono più ricavi. Il motivo? Il suo business non viene registrato dalle classifiche di Steam, visto che si basa sulla vendita di oggetti fuori dal gioco. Quindi, a differenza di un free-to-play in cui il mercato è fatto dagli acquisti in gioco, in Banana si ottengono oggetti che poi vengono venduti o acquistati sul mercato di Steam.

La crescita di Banana

L'attuale classifica dei più giocati su Steam

Del resto è un gioco che uno sviluppatore con un minimo di esperienza potrebbe realizzare nel giro di mezza giornata, considerando che tutto ciò che si fa è di cliccare sul mouse per far salire un contatore. Quindi lo sviluppatore guadagna praticamente senza fare niente. Valve guadagna senza fare niente, prendendosi la sua parte, e i giocatori raccattano qualche spicciolo tenendo semplicemente aperto il gioco e vendendo quanto ottenuto, a gente che evidentemente non può vivere senza possedere tutti gli oggetti di Banana, per poi fare ammenda e darsi dell'idiota da sola. Considerate che parliamo di milioni di giocatori complessivi, per quello che è un vero e proprio fenomeno che andrebbe studiato con attenzione.

Comunque sia, a questo punto a Banana rimane un solo obiettivo da raggiungere: il trono di Counter-Strike 2. Ce la farà a diventare il più giocato in assoluto su PC, spiccando su tutta la concorrenza?