Il secondo film di Uncharted è stato confermato ufficialmente da Sony Pictures

Non ha però confermato alcun dettaglio aggiuntivo , come la data di uscita, gli attori e la storia, sebbene ci si possa aspettare che Tom Holland tornerà nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Victor "Sully" Sullivan.

Durante il 2024 CineEurope trade show, Sony Pictures ha confermato una serie di film in arrivo. In tale sede, la compagnia ha svelato che il seguito del lungometraggio di Uncharted è in arrivo.

Di cosa ha parlato il primo film di Uncharted

A differenza della serie TV di The Last of Us, il film dedicato a Nathan Drake ha proposto una trama diversa dall'originale videogioco di Naughty Dog. Sebbene i personaggi e varie colonne portanti della saga videoludica fossero presenti nel film, la storia è originale e vari dettagli sono stati modificati per adattarsi a un media diverso.

In un certo senso, il film di Uncharted ha mostrato un nuovo punto di partenza per Nathan Drake, qui più giovane e ancora non un esploratore provetto. Nathan viene "creato" anche a livello visivo nel corso del film, con Holland che nel finale mostra infine la tenuta più tipica del personaggio.

Visto che chiaramente la saga non ha intenzione di copiare i videogiochi, non possiamo sapere nel dettaglio cosa accadrà andando avanti, ma chi ha visto il film può ricordare il finale (di cui non daremo dettagli non fare spoiler) e intuire in che direzione vuole andare la pellicola.