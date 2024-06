Il numero di puntate della serie TV The Last of Us Stagione 2 e come sarà gestita rispetto al gioco

La serie TV di The Last of Us Stagione 2 ha un numero di puntate ufficiale: i co-creatori ci dicono anche come sarà gestita rispetto al videogioco e cosa possiamo aspettarci per il futuro.

HBO ha svelato quanti sono gli episodi di The Last of Us Stagione 2, prevista per il 2025. Il prosieguo delle avventure di Ellie e Joel sarà composto da sette puntate. Si tratta di un numero inferiore rispetto alla prima stagione, che è divisa in nove parti. La buona notizia è che la potenziale terza stagione sarà "significativamente più grande". Inoltre, potrebbe persino esserci una quarta stagione secondo i co-creatori della serie TV. Infine, viene precisato che uno degli episodi della seconda stagione sarà"alquanto lungo" in termini di puro minutaggio.

Due altre stagioni potrebbero non bastare per The Last of Us "Il materiale narrativo che abbiamo ricavato dalla seconda parte del gioco è di gran lunga superiore al materiale narrativo presente nel primo gioco, quindi parte di ciò che abbiamo dovuto fare fin dall'inizio è stato capire come raccontare quella storia attraverso le varie stagioni", ha detto Mazin, il regista. "Quando si fa qualcosa del genere, si cercano dei punti di rottura naturali e, come abbiamo stabilito, in questa stagione il punto di rottura sembrava arrivare dopo sette episodi". Ellie in una immagine ufficiale della seconda stagione di The Last of Us "Non pensiamo di riuscire a raccontare la storia nemmeno in due stagioni [2 e 3] perché ci prendiamo il nostro tempo e percorriamo strade interessanti, come abbiamo fatto un po' anche nella stagione 1", ha detto Mazin. "Riteniamo quasi certo che, finché la gente continuerà a guardare e noi potremo continuare a creare, la terza stagione sarà significativamente più ampia. E anzi, la storia potrebbe richiedere una quarta stagione". Più avanti nell'intervista, Mazin si è espresso in modo ancora più definitivo. "Una cosa è assolutamente certa: non vedo come potremmo raccontare la storia che rimane dopo il completamento della Stagione 2 in una sola altra stagione", ha detto.