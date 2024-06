The Last of Us Parte II Remastered per PS5 è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Naughty Dog avrà pure affermato che non vuole essere solo lo studio di The Last of Us andando in avanti, ma questo non significa che la saga non sia una delle migliori in circolazione. Se ancora non avete scoperto le avventure di Ellie dopo gli eventi del primo capitolo, allora è arrivato il momento di rimediare sfruttando la promozione di Amazon Italia che offre un -33% rispetto al prezzo consigliato per The Last of Us Parte II Remastered per PS5. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo videogioco di PlayStation 5 è 50.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Precisiamo anche che è venduto e spedito da Amazon.