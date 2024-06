Instagram sta testando pubblicità "impossibili da saltare" che non puoi superare scorrendo

Diversi utenti di Instagram hanno segnalato la cosa su X e Reddit; poco dopo il portavoce di Instagram Matthew Tye ha confermato a The Verge che le pause pubblicitarie sono effettivamente in fase di test. Tye ha affermato che Instagram "fornirà aggiornamenti se questo test dovesse comportare modifiche formali al prodotto".

Le pubblicità non "skippabili" potrebbero arrivare presto anche su Instagram . Parliamo di quelle pause pubblicitarie, già presenti su altri servizi video, che non si possono saltare e ti costringono a guardare un annuncio per un periodo di tempo prima di poter continuare a guardare quello che stavi vedendo.

Le pubblicità che non si possono saltare su Instagram

Lo spot segnalato dall'utente di Reddit ha individuato la funzione mentre scorreva storie e post

Le pubblicità che non si possono saltare su Instagram sono state segnalate su Reddit da un utente, che ha individuato la funzione mentre scorreva storie e post. Il meccanismo è quello classico di questo tipo di spot, con Instagram ha impedito all'utente di andare oltre finché non ha guardato tutto l'annuncio. Come mostrato nello screenshot qua sopra, Instagram visualizza un'icona "pausa pubblicitaria" con un timer che mostra quanto tempo manca prima di poter ricominciare a scorrere.

Quando l'utente ha toccato l'icona per maggiori informazioni sulla funzione, Instagram ha mostrato un messaggio che diceva: "Le pause pubblicitarie sono un nuovo modo di vedere gli annunci su Instagram. A volte potrebbe essere necessario visualizzare un annuncio prima di poter continuare a navigare". Instagram mostra già post sponsorizzati e annunci tra i contenuti che stai scorrendo, che si tratti del tuo feed principale o di Reel. Ma inserire contenuti impossibili da saltare tra i post mette il social Meta allo stesso livello dei video tradizionali di YouTube. Come YouTube e TikTok, poi, anche Intagram inserisce annunci anche tra i suoi video brevi, ma fino ad oggi si poteva comunque scorrere rapidamente oltre. A quanto pare in futuro potrebbe non essere più così.