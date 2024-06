La durata dell'Xbox Games Showcase e il numero dei giochi che saranno mostrati in un rumor

Questa è la settimane dei grandi eventi e anche se l'E3 non esiste più, questo non significa che non ci siano tante presentazioni in arrivo nel fine settimana. Una di queste è quella di Microsoft, che proporrà una prima parte dedicata a Xbox e poi una presentazione completamente focalizzata su Call of Duty Black Ops 6. Non sappiamo tutto sullo show, ovviamente, ma ora il noto giornalista Jeff Grubb ha svelato qualche dettaglio sulla prima parte dell'evento.

Secondo le sue parole condivise in un podcast di KindaFunnyGames, la presentazione Xbox Games Showcase durerà circa due ore.