In questo senso, non sorprende che anche EA Sports FC 24, il nuovo rampollo della trentennale dinastia dei FIFA, il primo con un nuovo nome dopo l'abbandono della licenza della Fédération Internationale, non abbia voluto rinunciare alle console di vecchia generazione. Dopo aver messo in archivio la recensione di EA Sports FC 24 nella sua forma più evoluta e l' analisi dedicata alla versione per Nintendo Switch , è arrivato il momento di scoprire come se la cava il nuovo calcistico della casa canadese sulle piattaforme più anziane degli ecosistemi di Microsoft e Sony, nella nostra recensione di EA Sports FC 24 per Xbox One e PlayStation 4 .

Sebbene sia ormai trascorso un bel po' di tempo dall'arrivo sul mercato di PS5 e Xbox Series X|S, EA Sports non accenna a cessare il supporto per le vecchie console di Sony e Microsoft, che accolgono ancora con estrema puntualità tutti i titoli sportivi del publisher canadese. L'azienda, del resto, si occupa di sviluppare dei videogiochi "di massa", per i quali PS4 e Xbox One, anche nel 2023, rappresentato due roccaforti di pubblico che non possono essere ignorate.

Su Xbox One e PS4 troviamo comunque i PlayStyle , quei potenziamenti volti a caratterizzare le peculiarità di ciascun calciatore, ma anche la rinnovata fisica del pallone, che aveva saputo convincerci data la sua capacità di rendere più imprevedibili rispetto al passato le situazioni di palla contesa. Insomma, se avete amato su PS4 e One tutti gli ultimi FIFA finirete con l'apprezzare anche EA Sports FC 24, ma è giusto sottolineare come ci sia secondo noi un ampio distacco, in termini di gameplay, tra le versioni di vecchia e nuova generazione.

Non sappiamo se a dirlo è ormai la memoria muscolare accumulata su Xbox Series X e PS5, ma dobbiamo ammettere che dopo diverse partite la sensazione è quella di avere a che fare con una simulazione calcistica meno piacevole, più spigolosa, dai toni squisitamente arcade , tutte considerazioni che è inevitabile collegare all'assenza dell'HypermotionV. Oltre però agli AcceleRATE 2.0, gli stili di corsa caratteristici per ogni calciatore, non manca poi molto altro all'appello, dal punto di vista del gameplay.

La differenza più marcata tra le due versioni è dovuta, infatti, alla totale assenza, su PS4 e Xbox One, della tecnologia HypermotionV , quella che EA Sports ha impiegato per realizzare registrare dal vivo le movenze dei calciatori più famosi. Rimossa questa novità dall'equazione, il gameplay su console old-gen risulta depurato da tutte quelle animazioni in grado di donare pesantezza - e, quindi, realismo - ai movimenti degli atleti sul campo: per questo il feeling restituito dalla simulazione sulle vecchie piattaforme è quello di un gioco di calcio rapido, ancora più veloce rispetto alle versioni per le console ammiraglie.

Non servono poi tante partite, alle prese con la versione Xbox One di EA Sports FC 24, per individuare tutti gli elementi tipici della ricetta di gameplay che lo studio canadese segue ormai da tanti anni, nel dare forma alle sue esperienze calcistiche. A dire il vero, giocando con la versione per console di vecchia generazione, le similitudini con gli ultimi capitoli della serie sono ancora più evidenti, dato che qui mancano alcune delle novità di cartello che hanno un impatto considerevole, sul feeling offerto dalla nuova simulazione calcistica targata EA Sports.

Tutti i contenuti al proprio posto

Tutti i contenuti di EA Sports FC 24 sono stati conservati nella transizione alle versioni old-gen

Se per quel che riguarda il gameplay sono diverse le assenze a referto, sul fronte dei contenuti la buona notizia è che non abbiamo scovato la benché minima differenza, dato che non solo tutte le modalità sono al proprio posto, ma accolgono inoltre tutte le novità che fanno il loro esordio con questo capitolo. A partire dalla carriera allenatore, che abbraccia la nuova impronta strategica definita dall'aggiunta delle idee tattiche, fino a Ultimate Team, che si presenta come una perfetta riproduzione delle sue controparti (Evoluzioni comprese), chi gioca su PlayStation 4 e Xbox One ha accesso ad ogni singola oncia dell'immane offerta contenutistica messa in piedi da EA Sports, senza dover rinunciare a qualcosa.

Questa prevede, oltre alla già menzionata carriera allenatore e a Ultimate Team, anche la carriera giocatore, la modalità calcio d'inizio, Volta Football ed il Pro Club, ma anche le Stagioni online e co-op, insieme alla sezione dedicata ai tornei in locale. Chi ha letto la nostra recensione di EA Sports FC 24 conoscerà a menadito tutte le perplessità che abbiamo espresso su di un'offerta ludica incapace di evolvere col passare delle edizioni, tuttavia siamo sollevati che anche in questa edizione non manchi davvero nulla, cosa che era ben lungi dall'essere scontata.