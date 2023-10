Ebbene, come sono riusciti a raggiungere un obiettivo tecnico così complesso? Ve lo spieghiamo nella recensione di EA Sports FC 24 per Nintendo Switch .

Certo, l'impossibilità di implementare il crossplay (sarebbe stato arduo per gli utenti Switch giocare ad armi pari con gli altri, fra poco vedremo perché) ha determinato anche la dolorosa assenza di un mercato condiviso, ma al di là di questo lo spessore e la progressione di Ultimate Team si percepiscono in maniera molto chiara , e lo stesso vale per le modalità più sfaccettate, come Carriera Allenatore e Carriera Giocatore.

Il timore che quell'elenco di contenuti fosse un mero specchietto per le allodole svanisce quando si va a fondo di ogni modalità, scoprendo che il celebre Ultimate Team include gli spacchettamenti, le prove di abilità, i momenti chiave e la curiosa aggiunta della divisione femminile per dar vita a formazioni miste, dunque tutti ma proprio tutti gli elementi visti nelle altre edizioni di EA Sports FC 24.

Dall'hub FC Live a Ultimate Team, dalla Carriera Tecnico alla Carriera Giocatore, dai Club a Volta Football, dalle Stagioni (anche in cooperativa o in locale) ai Tornei, dalle Amichevoli Online all'immancabile tutorial, per arrivare infine alle partite veloci di Calcio d'Inizio, non manca assolutamente nulla : il tempo di scaricare la telecronaca in italiano firmata Pardo e Adani (richiede circa 1 GB di spazio aggiuntivo) e si è pronti per il fischio d'inizio.

La prima cosa che salta all'occhio della versione Nintendo Switch di EA Sports FC 24 è ovviamente il raggiungimento della parità contenutistica rispetto alle altre piattaforme. Dalla schermata di avvio (che tuttavia sottolinea già la doppia anima di questa edizione, mettendo in bella mostra un modello di Haaland non proprio splendido) è infatti possibile accedere a tutte le attuali modalità della serie.

Comparto tecnico: la conversione impossibile

EA Sports FC 24, replay ed esultanze mettono a dura prova Nintendo Switch

Mai come nel caso di EA Sports FC 24 per Nintendo Switch esiste una limpida correlazione fra comparto tecnico e gameplay, dunque prima di descrivere quest'ultimo bisogna rispondere alla domanda che abbiamo posto all'inizio della recensione: come sono riusciti gli sviluppatori a realizzare una conversione così complessa? Be', nella stessa maniera dei vari DOOM Eternal, The Witcher 3: Wild Hunt e No Man's Sky: scendendo a compromessi.

EA Sports FC 24 gira a 30 fps su Nintendo Switch e alcuni giorni fa il producer Doru Logigan ha spiegato il perché: l'impiego del motore grafico Frostbite, fondamentale per l'ottenimento della parità in termini di contenuti e funzionalità, è stato implementato in maniera molto cauta e graduale, ma volendo preservare il minimo indispensabile degli asset grafici l'unica strada era quella di dimezzare il frame rate e optare appunto per i 30 fotogrammi.

EA Sports FC 24, rimessa dal fondo e sguardo allo stadio, discretamente realizzato

Dobbiamo ammettere che la sensazione è la stessa di quando si prova a far girare un gioco recente su di un notebook da ufficio, diminuendo al massimo la risoluzione, la qualità degli asset e tutti gli effetti visivi al fine di ottenere un'esperienza certamente non fluida né spettacolare, eppure funzionale al gameplay. È infatti ciò che accade sul campo a contare, e in quell'ambito il titolo EA gira a 30 fps stabili, con ben poche eccezioni.

I problemi si verificano non appena si sconfina dall'azione di gioco, anche solo leggermente: le esultanze, i replay, le sequenze di entrata in campo evidenziano la chiara sofferenza dell'hardware di Nintendo Switch, che si traduce appunto in cali ben visibili e in qualche glitch da clipping o compenetrazione. Nelle carriere, inoltre, le sequenze che vanno ad arricchire determinate fasi girano così lentamente da risultare fastidiose.

EA Sports FC 24, alcune sequenze delle Carriere fanno tanta fatica, inspiegabilmente

La cosa che però pesa di più è il fatto che questa grande fatica si proietti anche sulla semplice navigazione fra i menu dell'interfaccia: un aspetto che bisognava curare decisamente di più e ottimizzare con un minimo di attenzione, visto che funge da biglietto da visita per l'intera esperienza. La speranza è che il problema venga sistemato con i prossimi aggiornamenti.

Tornando agli aspetti positivi, l'impianto sonoro riprende anch'esso la qualità e i contenuti apprezzati su PC, PlayStation e Xbox, con la già citata telecronaca del duo Pardo / Adani che si conferma di discreta fattura, la colonna sonora firmata e un'adeguata quantità di convincenti effetti da stadio a incorniciare l'emozione che da sempre accompagna le partite più sentite.