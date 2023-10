Skyrim: una caratteristica tratta da Starfield è stata inserita con una mod

Com'era facile aspettarsi, iniziano ad arrivare delle mod di The Elder Scrolls V: Skyrim ispirate a Starfield, come quella uscita di recente che introduce una caratteristica piuttosto utile in termini di gameplay, anche se non proprio fondamentale: la possibilità di curare i compagni con la semplice pressione di un tasto.

Il noto modder "JaySerpa" ha dunque introdotto una nuova mod di Skyrim che si intitola "Press E to Heal Followers", che fa esattamente quello che dice il titolo. In pratica, consente di curare i compagni di battaglia in difficoltà con la semplice pressione del tasto "E".

Questi ultimi possono anche contare su alcune linee di dialogo nuove che sono stata aggiunte proprio per l'occasione, in modo da incrementare l'effetto dell'immedesimazione con una caratteristica che però non era stata prevista inizialmente nel gioco.