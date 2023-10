Halo Infinite: la nuova IA della Forgia consentirà di costruire pezzi di campagna

Al momento, gli aggiornamenti sono rivolti soprattutto alla costruzione di esperienze PvE in stile Firefight e Orda , ma si tratta di un ulteriore passo che dovrebbe portare a maggiori possibilità creative sul fronte delle esperienze in stile Campagna, con struttura narrativa ed elementi da single player.

Come spiegato da 343 Industries, il nuovo Forge AI Toolkit consente nuove possibilità all'interno della Campaign AI nel gioco, con nuovi possibili nodi introdotti all'interno del sistema ad albero che gli utenti possono usare per creare nuove esperienze di gioco.

Il nuovo toolkit per l'IA nella Forgia punta al PvE

Halo Infinite: la Campagna potrà essere ampliata dagli utenti nella Forgia?

"Il nostro punto di riferimento per il Forge AI Toolkit sono le esperienze PvE a base di ondate come Firefight e Orda, cose di questo genere sono ciò che ci aspettiamo come prime aggiunte", ha scritto il lead designer Michael Schorr, "ma gli aggiornamenti aggiungono anche ulteriori possibilità per creare esperienze più lineari", ha aggiunto.

Queste esperienze lineari potrebbero essere mini-campagne o qualcosa del genere, derivanti dalla possibilità di utilizzare altri 100 nodi possibili all'interno della gestione dei contenuti da parte degli utenti, aggiunti ai quasi 300 precedenti.

Con l'introduzione di routine comportamentali e caratteristiche dell'intelligenza artificiale da applicare ai nemici in un contesto tipicamente PvE, si aprono dunque nuove possibilità per contenuti lineari che possono essere costruiti con la Forgia di Halo Infinite, anche se ci vorrà un po' di tempo prima di poterli vedere.

Nel frattempo, abbiamo visto che la Stagione 5 porta nuove mappe, modalità e altro, oltre ad aver dato un'occhiata anche alla modalità Extraction in un trailer dedicato.