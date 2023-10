Payday 3: il primo aggiornamento è stato rinviato, di nuovo

"Stiamo dedicando ulteriore tempo alla revisione del nostro processo di patch per assicurarci di avere ritmi costanti con quelle future. Siamo cauti nel darvi un periodo di uscita al momento, perché vogliamo essere certi di poterla pubblicare prima di farlo. Vi preghiamo di avere pazienza. La patch (e altre novità) sono in arrivo".

"Ci dispiace per la mancanza di comunicazione riguardo alla prima patch", ha scritto Elisabeth Elvestad, community manager di Starbreeze, su Discord. "Abbiamo identificato alcuni problemi che devono essere risolti prima di poterla pubblicare, ma state certi che questa è la priorità principale per i nostri team".

Stando alle spiegazioni offerte dallo studio, gli sviluppatori son incappati in una serie di problemi che devono essere assolutamente risolti prima della pubblicazione della patch, promettendo che si tratta in ogni caso della principale priorità del team.

I giocatori di Payday 3 dovranno ancora una volta pazientare più del previsto in attesa del primo corposo aggiornamento che includerà oltre 200 correzioni e modifiche. Starbreeze ha infatti rinviato per la seconda volta l'update, questa volta a data da destinarsi .

L'aggiornamento tarda ancora, così come i contenuti extra su PS5

Inizialmente il primo aggiornamento di Payday 3 era in programma per il 5 ottobre, per poi essere posticipato alla metà di ottobre. Evidentemente il tempo extra non è bastato agli sviluppatori, con la decisione dunque di rinviarne ulteriormente la pubblicazione.

In precedenza Starbreeze aveva promesso con la patch apporterà oltre 200 tra correzioni e miglioramenti alla qualità della vita per tutte le piattaforme, oltre a sbloccare i contenuti bonus su PS5, che tutt'ora risultano inaccessibili.

Tra ottobre e novembre, inoltre, erano previsti ulteriori update con nuove funzionalità e contenuti, tra cui colpi in banca inediti, tuttavia a questo punto è lecito pensare che anche nel loro caso le tempistiche saranno più lunghe del previsto.

Nel frattempo su Steam il numero di utenti attivi di Payday 3 è sceso del 90% in meno di un mese, con la speranza che le correzioni e i nuovi contenuti in arrivo prossimamente riescano a riportare gli utenti sui server di gioco.