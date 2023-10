Payday 3 ha perso il 90% dei giocatori su Steam in meno di un mese

Dopo un buon avvio, sembra che Payday 3 stia subendo un progressivo e repentino calo di utenza attiva, considerando che ha perso il 90% dei giocatori online su Steam in meno di un mese dall'uscita, viaggiando ora a circa un decimo dei giocatori che erano stati raggiunti nelle prime ore.

D'altra parte, i numeri registrati al lancio erano impressionanti: il 21 settembre, giorno di lancio del gioco, erano stati 77.938 i giocatori attivi online contemporaneamente, in base a quanto registrato da SteamDB, mentre nelle ultime 24 ore il picco si trova a poco più di 8.000 giocatori.

Ricordiamo che si tratta di giocatori contemporaneamente online, dunque non di utenti in generale, che saranno chiaramente molti di più rispetto a questi, ma l'andamento è comunque indicativo di un notevole calo in termini di attività online e, per un gioco essenzialmente multiplayer, è importante.