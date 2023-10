PS5: un update introduce una nuova funzionalità per aggiornare i giochi in libreria

Sony sembra stia introducendo una nuova funzionalità nel sistema operativo di PS5, che consente di effettuare manualmente l'aggiornamento dei giochi presenti nella libreria della console, effettuando un controllo specifico per ognuno di questi.

Qualcosa del genere è già presente nel software di sistema di PS5, ma finora consentiva di effettuare l'eventuale update dei giochi attraverso la schermata principale della console, ovvero per i titoli presenti nella home, mentre in questo caso l'opzione è estesa per tutti i giochi nella libreria.

Non c'è ancora un annuncio ufficiale al riguardo e tale aggiornamento sembra stia effettuando un rollout in progressione, dunque alcuni utenti dovrebbero già avere la funzione attiva mentre per altri potrebbe non essere a disposizione al momento.