Diablo 4: Stagione del Sangue, un gameplay trailer per i nuovi contenuti in arrivo

Diablo 4 sta per ottenere la sua Season 2, con la Stagione del Sangue ormai alle porte, prevista proprio per oggi, 17 ottobre 2023, e un gameplay trailer dedicato che ripassa alcuni elementi previsti per questa nuova serie di eventi in arrivo.

Dopo la rimozione di un trailer precedente per alcuni evidenti errori, Blizzard ne ha pubblicato un altro, in questo caso incentrato più sul gameplay e alcuni elementi della storia che caratterizzeranno questa nuova ondata di contenuti all'interno di Diablo 4.

Come si conviene a una stagione autunnale, che parte proprio vicino ad Halloween, si tratta di un mandata caratterizzata da un tema piuttosto horror, incentrato sui vampiri.

La Stagione del Sangue è disponibile da oggi per Diablo 4 e arriva insieme alla grossa patch 1.2, che peraltro modifica anche diversi aspetti del gioco, correggendo problemi e migliorando vari elementi anche per quanto riguarda interfaccia utente ed esperienza utente.

Viene anche ritoccato il bilanciamento per quanto riguarda attività di endgame e modificate le tempistico per alcuni eventi, oltre a una rielaborazione generale del sistema di resistenza elementale.