Metal Gear Solid: Master Collection, preload disponibile su Xbox, vediamo il peso dei giochi

Con la disponibilità del preload emergono informazioni sul peso di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, la prima parte della raccolta onnicomprensiva della celebre serie Konami, in questo caso per quanto riguarda i vari giochi in versione Xbox Series X|S, secondo quanto riferito da Metal Gear Network.

Come visibile nello screenshot riportato qui sotto, le dimensioni sono visibili per ogni gioco, visto che si tratta, di fatto, di download separati per ogni capitolo della serie contenuto all'interno della raccolta. Vediamo dunque quanto è emerso finora:

Metal Gear Solid - 8,45 GB

Metal Gear Solid 2 - 16,06 GB

Metal Gear Solid 3 - 14,77 GB

Bonus Content - 654,42 MB

Il pre-caricamento è dunque disponibile da oggi per coloro che hanno prenotato Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, in anticipo rispetto alla data d'uscita fissata per il 24 ottobre 2023, dunque ormai piuttosto vicina.