Metal Gear Solid Master Collection: risoluzione e frame-rate confermate da Konami

Konami ha confermato in via ufficiale risoluzione e frame-rate previsti per i vari giochi contenuti all'interno di Metal Gear Solid Master Collection, per quanto riguarda le varie piattaforme previste per l'uscita della raccolta.

Vengono sostanzialmente confermate, in parte, le impressioni derivate dalle prime prove ma con alcune variazioni rispetto a quanto era stato riportato in precedenza. Interpellata da VGC, Konami ha riferito che Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 avrà le seguenti caratteristiche: