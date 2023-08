NVIDIA ACE: più profondità emotiva per i personaggi non giocati creati con l'intelligenza artificiale

Non molto tempo vi avevamo parlato di come NVIDIA stesse investendo pesantemente sull'impiego dell'intelligenza artificiale, sia nei prodotti hardware che software; un investimento così intenso da farle valere delle proiezioni finanziarie incredibili .

NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) è lo strumento ideato per i videogiochi con cui NVIDIA offre la possibilità di creare modelli di intelligenza artificiale altamente personalizzabili , con cui potenziare a livelli mai visti i personaggi non giocanti grazie ad interazioni specificamente studiate per migliorarne la credibilità o l'attinenza al contesto in cui si trovano.

Il futuro dei PNG grazie all'IA

Jin è il primo personaggio non giocante nato con la tecnologia NVIDIA ACE, pronto a fornire divertenti aneddoti o essenziali informazioni nel suo locale di ramen

Durante il Computex 2023, NVIDIA ha presentato la demo ACE Kairos con Jin, il proprietario di un negozio di ramen, realizzato in Unreal Engine 5 con RTX ON. Da allora, il team di NVIDIA ha continuamente affinato le capacità di ACE e la più recente evoluzione coinvolge l'integrazione di NVIDIA NeMo SteerLM, una nuova tecnica che consente agli sviluppatori di modificare le personalità dei PNG per interazioni più espressive, realistiche e memorabili.

A differenza della maggior parte dei modelli di lingua di grandi dimensioni (LLM) che offrono risposte prive di personalità o emozione, come dimostrato dalle interazioni con i chatbot, la tecnica SteerLM addestra gli LLM a fornire risposte allineate ad attributi specifici, che spaziano dall'umorismo alla creatività fino addirittura alla tossicità. Questi attributi possono essere regolati tramite semplici cursori. Nel video seguente potrete vedere come grazie ai nuovi parametri introdotti da NVIDIA, il buon Jin muta il proprio comportamento. Sarà davvero interessante vedere i primi videogiochi capaci di implementare in modo organico e naturale questo tool per potenziare i personaggi con cui ci troveremo ad interagire durante le nostre esperienze ludiche.