NVIDIA: il Game Pass PC arriva ufficialmente all'interno di GeForce NOW tra pochissimi giorni

La società californiana ha sfruttato l'occasione per annunciare anche importanti novità all'interno del proprio servizio streaming, come la disponibilità completa dei server dotati di RTX 4080 e l'approdo del catalogo Game Pass PC su GeForce Now .

NVIDIA ha aperto le danze di questa edizione della Gamescom con tante novità in arrivo, una su tutte l'annuncio a sorpresa del DLSS 3.5 , una nuova versione della tecnologia proprietaria in grado di migliorare significativamente la qualità visiva di molti prodotti.

Gli abbonati potranno infatti giocare in streaming con la potenza della RTX 4080 a tantissimi titoli già supportati a cui si andranno ad aggiungere videogiochi in dirittura d'arrivo quali Alan Wake II, l'espansione di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3 e Party Animals, con un frame rate che può toccare i 240 FPS grazie a NVIDIA Reflex oppure con risoluzione 4K a 120 FPS e il pieno supporto anche per i formati ultra-wide.

Arriva il Game Pass PC

Il Game Pass PC è pronto ad approdare su GeForce NOW

A partire dal 24 agosto inoltre, il servizio di NVIDIA accoglierà all'interno del suo catalogo i titoli del Game Pass PC, con il pieno supporto a giochi come Deathloop e Grounded e tanti altri provenienti dagli Xbox Games Studios e da Bethesda compreso l'ormai imminente Starfield che sarà perfettamente supportato fin dal lancio. Non solo esclusive però: tutti i giochi con supporto PC, anche terze parti, potranno essere riprodotti in cloud grazie a questa nuova partnership, come ad esempio Mount & Blade II: Bannerlord e No Man's Sky.

Chiaramente per poter accedere al Game Pass PC su GeForce Now è richiesto l'abbonamento ad entrambi i servizi; i membri attivi potranno così riprodurre il catalogo in streaming senza ulteriori costi aggiuntivi.